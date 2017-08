Pas de répit pour les déménageurs pendant l'été

De juin à septembre, les déménageurs n'arrêtent pas. C'est la période où ils sont le plus sollicité. Pour l'entreprise stéphanoise Alizé déménagements, ces trois mois représentent un tiers de son chiffre d'affaire.

Au début de l'été, on apprend sa mutation, les enfants ont leur bac et vont commencer les études ... Autant de changements qui riment souvent avec déménagement ! Alors de juin à septembre, les déménageurs sont surbookés.

L'entreprise Alizé déménagements à Saint-Etienne ne fait pas exception. Dès 8 heures du matin, ses employés sont sur le pied de guerre pour vider maisons et appartements. Souvent, il faut vider des appartements de plus de 100m². Un jeu d'enfant pour Pierre, qui ne compte même plus ses années en tant de déménageurs : "Ça ne pose aucun soucis. C'est comme un puzzle qu'on connaît parfaitement" dit-il avec le sourire, une chaise calée sur ses épaules.

Une période importante pour le chiffre d'affaire des déménageurs

Démonter les meubles, charger les cartons, puis les décharger dans le nouvel appartement ... Un schéma qui se répète tous les jours, sauf le week-end pendant l'été. Alizé déménagements peut en faire jusqu'à 6 par jours. Claude devait déménager fin août, et même en s'y prenant un mois et demi en avance, elle a eu du mal à trouver un rendez-vous : "J'avais demandé à un autre déménageur, mais la date ne lui convenait pas, explique-t-elle, il m'a dit qu'il avait trop de travail et que ce n'était pas possible."

L'entreprise emploie même des saisonniers pour répondre aux besoins. Pendant l'été, elle embauche au total 18 personnes. Et pour les salariés, impossible de prendre plus de 15 jours de congés. "C'est une période indispensable pour le bon fonctionnement d'une entreprise de déménagement", explique Franck Ménétrier, gérant de l'entreprise. Ce pique d'activité de trois mois génère un tiers du chiffre d'affaire du déménageur.