Pas de resto U aujourd'hui, le personnel du Crous en grève

Une grève pour renouveler le matériel, obtenir une augmentation de salaire et surtout des bras en plus. Voici les raisons pour lesquelles les salariés du Crous de Bourgogne-Franche-Comté se mettent en grève. Conséquence : les restaurants universitaires dijonnais sont fermés ce lundi 11 octobre. Les employés n'arrivent plus à tenir la cadence.

Piétiner sur plusieurs centaines de mètres dans une file pour accéder au resto U', attendre près d'une heure. Depuis la rentrée, c'est le quotidien de milliers d'étudiants au moment du déjeuner, sur le campus Montmuzard de Dijon. "On attend, on discute, on a faim !" s'exclame Julie, entournée de ses camarades de master. "Aujourd'hui on a de la chance, ça va" mais la file "peut faire _200 mètres de long_. On redoute l'hiver !"

Certains jeunes, découragés, font demi-tour. Quentin, attablé avec son ami Adrien, fait partie de ceux qui tiennent bon : "Je reste dans la queue, j'attends 30 à 40 minutes, mais c'est embêtant." Les années précédentes, vingt minutes étaient tout au plus nécessaires avant d'entrer dans le bâtiment selon cet étudiant de 21 ans, en master à la faculté de biologie.

"On dépasse tout le monde"

D'autres, comme Adrien, rusent : "Quand on a cours à 13 heures et qu'on sort à midi, _on est clairement obligés de doubler_, parce que sinon, on ne mange pas. On dépasse tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais on n'a pas vraiment le choix..." Son ami Timéo ajoute : "Moi, je n'ai pas envie de choisir entre manger et être à l'heure en cours !"

Antoine, à droite, et ses camarades de licence doivent parfois ruser pour manger à temps et retourner en cours à l'heure. © Radio France - Pierre Pillet

Comment expliquer cette situation ? France Bleu Bourgogne est allé à la rencontre de Patrick, le second de cuisine, pour avoir des explications. La première, selon lui, concerne les effectifs : "Comme il manque du personnel, _je suis obligé de faire tout le chaud tout seul__, c'est-à-dire les sauces, une pa_ëlla, un couscous..."

"Patrick, j'en peux plus, aide-moi"

Autre élément : la qualification des employés. Ce sont, selon le cuistot, des salariés "pas formées, en CDD, donc ils n'ont pas l'habitude, il faut tout le temps rester avec eux, leur réexpliquer, leur montrer et les aider." D'où des situations d'épuisement, nous explique-t-il. "_C'est très compliqué psychologiquement, physiquement_, on nous demande beaucoup. J'ai un collègue qui a pété les plombs la semaine dernière. Le vendredi, il m'a appelé au secours : "Patrick, j'en peux plus, aide-moi !" donc c'est compliqué de voir ça."

Et le chef de citer les problèmes concernant les équipements : "_Le matériel arrive au bout de sa vie, il a 15-20 ans_, et c'est panne sur panne : la plonge, les fours, tous les jours on est embêtés. Ça fait plus de trois, quatre ans qu'on tire la sonnette d'alarme, et il n'y a toujours rien de changé."

Éric Briez, secrétaire général de la CGT au Crous de Bourgogne-Franche-Comté, mobilise plusieurs autres syndicats pour la grève de ce lundi (Unsa Educ, Sud, FSU...) afin d'obtenir des renforts : "Des cuisiniers, des serveurs, des caissiers et surtout des agents de plonge" soit "une dizaine de postes supplémentaires à temps plein" qui selon le syndicaliste "sont budgétisés. Mais _notre ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, gèle les postes_, elle ne veut pas les décanter depuis deux-trois ans." Il manque, d'après lui, 60 salariés à Dijon et Besançon.