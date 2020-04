Pas de retour à l'école, des perspectives pour le Medef : ce qui fait l'actu ce lundi sur France Bleu Béarn

Chaque jour, France Bleu Béarn vous propose sur internet, le récap' de la rédaction sur les infos du Béarn et de Bigorre à réécouter. Ce lundi soir au menu : pas de retour en classe avant septembre, le Medef Béarn et Soule demande des perspectives et les producteurs d'agneaux satisfaits