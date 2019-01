Pas de ruée dans les magasins à Limoges pendant la première semaine de soldes

Limoges, France

Dans cette maroquinerie du centre ville de Limoges Pamela est catégorique : "C'est très calme, on est dans la continuité de décembre : on ressent une grande morosité" et elle reconnait que ces soldes ne vont pas permettre de regonfler les pertes du chiffre d'affaire. Et dans cette boutique de vêtements féminins Maud, vendeuse, est certes plutôt satisfaite de cette première semaine de soldes mais elle reconnait que "Ce qui est perdu est perdu, on ne le retrouvera pas". Elle compte aussi sur la deuxième et troisième démarque pour reconquérir la clientèle.

Des soldes qui affichent dés la première semaine moins 50 %

Si dans le centre ville de Limoges on a moins souffert du mouvement des gilets jaunes qu'en périphérie comme au Family village, beaucoup de commerçants se retrouvent néanmoins avec d'importants stocks sur les bras. Cette commerçante le constate dans les boutiques voisines : "Les autres années les soldes commençaient par des moins 30 %, mais cette année les rabais ont commencé dés le départ par des moins 50 % et ça s'applique souvent à partir de l'achat de deux articles" explique t-elle , preuve qu'il y a énormément de stocks à écouler.

D'ailleurs Margaux vendeuse dans un magasin de prêt à porter féminin le constate "On a eu moins de monde pour cette première semaine de soldes que les années précédentes mais les gens achètent plusieurs articles".

Mais dans beaucoup de magasins les soldes ont du mal à attirer les foules, la faute aussi aux ventes privées qui ont précédé. Ce que continuent de déplorer les petits commerçants indépendants qui au terme de cette première semaine de soldes affichent un chiffre d'affaire en berne.

Une perte du chiffre d'affaire estimée juste avant noël par la secrétaire d'état à l'économie à 25 % en moyenne dans les commerces de toute la France.