Grenoble, France

9h30, sur le pied de guerre. Le personnel du Go Sport de Grand'Place à Grenoble (Isère) s'attendait à la cohue ce vendredi matin, à l'ouverture. Et pour cause : les maillots de la victoire, ceux à deux étoiles, pour les deux Coupes du monde soulevées par l'équipe de France de football, en 1998 et 2018, étaient enfin disponible.

La veille, Grazielle Mazzili, directrice du magasin, prévoyait "l'euphorie", "un aperçu de ce que tout le monde a vécu le 15 juillet dernier". Pour éviter les débordements, les maillots n'étaient d'ailleurs pas exposés : il fallait demander un modèle de sa taille au vendeur, qui l'apportait ensuite. Des renforts avaient même été demandés à la sécurité du centre commercial.

Peu de fans pour accueillir les maillots

"En cinq minutes, on risque d'avoir vendu les vingt maillots", s'enthousiasmait Grazielle Mazzili. Vingt, c'est le nombre d'exemplaires qui lui ont été livrés, comme aux autres magasins de l'entreprise Go Sport en France. La marque Nike, qui produit les maillots, a misé sur le secret et la rareté pour booster ses ventes. La stratégie ne semble pas avoir fonctionné : à 10 heures, il restait presque la moitié du stock.

Un résultat d'autant plus étonnant que les appels se multipliaient depuis la finale, selon Coralie, une vendeuse. "Toutes les cinq minutes, on m'appelle pour le maillot". Elle dit avoir reçu plus de 70 appels jeudi, un jour avant la mise en vente. À chaque fois, sa réponse était la même : "premiers arrivés, premiers servis". Et impossible de réserver : il faut l'acheter en magasin... ou se tourner vers la contrefaçon. "Sur Internet, on trouve de plus en plus de maillots deux étoiles, et facilement, note Grazielle Mazzili, mais à 24.99 euros, ce sont forcément des faux. Sur le vrai, déjà, vous avez la broderie".

Le premier modèle de maillots à deux étoiles est disponible à la vente directe depuis le 17 août, au prix de 84.99 euros. © Radio France - Damien Triomphe

Pour le moment, à Grand'Place, on ne trouve que des tailles hommes, du S au XL, pour la modique somme de 84.99 euros. "Ce sont les maillots d'entraînement", explique Grazielle Mazzili. Dans les prochaines ventes, d'ici le prochain match de l’équipe de France, le 6 septembre, des maillots flockés, avec le nom et le numéro des joueurs, devraient être livrés aux distributeurs. Les prix pourraient alors aller jusqu'à 165 euros. Peut-être auront-ils, malgré tout, plus de succès.