Alvaro soulagé de ne pas être sanctionné, l'OM se dit satisfait

Il n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux aussitôt la décision rendue publique. Et c'est un message de soulagement qu'Alvaro Gonzalez a posté. Soulagement, car la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé ce mercredi soir de ne sanctionner ni Alvaro ni Neymar dans l'affaire des soupçons d'insultes racistes lors du Clasico PSG/OM du 13 septembre dernier, match remporté par l'Olympique de Marseille. La commission explique "qu'elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar durant la rencontre ni de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez". Dans la soirée Alvaro a tenu a exprimé ses sentiments dans sa langue maternelle face à cette décision, voici la traduction.

« Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une peine plus que méritée. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l'Olympique de Marseille pour la confiance et la fidélité, aussi à nos grands supporters pour autant, autant d'affection. Rendez-vous sur le terrain ».

Soulagement aussi du côté de l'OM, qui a réagi par un communiqué de presse: "L'Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir. Alvaro Gonzalez n'est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L'OM est, et restera le club de l'antiracisme, combat qu'il mène avec ses supporters depuis toujours et sans relâche, au sein du stade et en dehors".

La page de ce mauvais épisode est donc tournée pour Alvaro Gonzalez, accusé d'avoir tenu des propos racistes sur la pelouse lors du très électrique PSG/ OM. Rapidement il avait déjà réagi sur les réseaux sociaux en démentant, ajoutant une photo avec plusieurs joueurs de différentes origines. Deux versions différentes que les joueurs ont continué de donner pendant l'instruction menée par la LFP pendant deux semaines. A l'occasion d'une conférence téléphonique, Sébastien Deneux le président de la commission de discipline, a également insisté sur les "doutes" nés de la fiabilité des techniques d'expertise labiale, affirmant que les conclusions étaient "trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible" pour sanctionner les joueurs.