Pas de solution de relogement pour la famille de l'adolescent tué par balles à Amiens Nord

Ils sont une soixantaine à s'être rassemblés en soutien à la famille de Rayan et de Sofiane, devant la préfecture de la Somme ce mercredi après-midi. Un rassemblement pour réclamer une solution de relogement pour les proches des deux adolescents, pris pour cible dans la maison familiale, rue Maurice Ravel à Amiens Nord.

Après une heure de réunion avec des représentants de la préfecture, la maman des deux garçons est ressortie très en colère : aucune solution n'a pour le moment été avancée. Deux de ses plus jeunes fils doivent reprendre l'école dès mardi.

"On a une maman qui est très en colère, parce qu'on est à plus de dix jours du décès. Elle pensait naïvement que la mairie avait pris ses dispositions, que le système de relogement a été mis en place en urgence. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion, que pratiquement rien n'est fait", dénonce l'avocate de la famille, Maître Houria Zanovello. "Il va falloir que l'on reparte de tout au début, c'est-à-dire redéposer des demandes de logement, passer par le système classique. Cela veut dire que la famille n'est pas près d'être logée tout de suite."

Une pétition réunit plus de 1500 signatures

"La préfecture aujourd'hui a décidé de prendre le dossier en main de manière assez urgente, elle nous a entendus. C'est une bonne chose", poursuit l'avocate de la famille. "On passe d'un acteur à un autre, on va commencer à travailler concrètement, dans l'urgence. J'espère que dans les prochaines semaines, on va avancer dans ce dossier." Si pour le moment aucune nouvelle action n'est prévue dans les prochains jours, une pétition a été remise à la préfecture. Elle totalise à ce jour plus de 1500 signatures.

L'enquête, elle, est toujours en cours pour tenter de retrouver les auteurs de l'assassinat de Sofiane. Rayan, lui, est toujours hospitalisé, même si ses jours ne sont plus en danger.