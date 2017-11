Pas de TER entre Menton et Vintimille jusqu'au 28 novembre

Suite à l'affaissement d'une voie aux abords de Vintimille ce vendredi matin, le trafic des TER est interrompu entre les gares de Menton et de Vintimille jusqu'à mardi prochain au plus tôt, le temps de réparer la voie.

La SNCF a communiqué sur son compte twitter vers 8h ce vendredi matin pour signaler l'affaissement d'une voie aux abords de la gare de Vintimille.

‼️ On nous signale l’affaissement d’une voie aux abords de #Vintimille.



🚫 Circulation interrompue entre #Menton et #Vintimille voie 1 (direction #Vintimille) jusqu’à nouvel ordre. — SNCF TER PACA (@TERPACA_SNCF) November 24, 2017

Conséquence immédiate : le trafic des TER a été interrompu entre Menton et la ville italienne et la SNCF annonce que le trafic ne reprendra pas avant mardi 28 novembre, le temps d'analyser et de reboucher la cavité qui s'est formée.

Des bus de substitution

Des bus de substitution ont été mis en place pour permettre aux voyageurs de rejoindre Menton ou Vintimille et de continuer leur trajet.