Pas de touristes cet été au camping municipal d'Erstein

Le camping municipal d'Erstein est menacé. Il ne rouvrira pas aux touristes cet été, seuls les résidents qui ont des emplacements à l'année pourront y accéder à partir de lundi 4 avril, grâce à une solution trouvée avec la mairie mercredi. Mais son avenir est incertain, conditionné à une consultation citoyenne au mois de septembre.

Plus de gestionnaire pour le camping

En cause, des "carences graves" du gestionnaire du camping, repérés par les services des finances publiques, qui lui ont donc, selon la mairie, retiré sa qualité de régisseur : ce qui signifie qu'il n'a plus le droit de prendre en charge le camping. Le maire l'ayant appris le 22 mars, il était trop tard pour trouver quelqu'un d'autre pour la saison.

Mobilisation des résidents

Les habitués du camping, qui louent des emplacements d'avril à septembre, se sont donc retrouvés au pied du mur, et se sont d'ailleurs mobilisés, en alertant les habitants et en faisant circuler une pétition, comme JR, venu d'Espagne pour voir ses petits-enfants à Erstein avec son camping-car, qui n'imagine pas voir le camping disparaître : "J'ai tellement de souvenirs, les barbecues, les baignades, la joie de retrouver mes petits-enfants et mes amis..." Comme lui, beaucoup sont "nomades", mais d'autres sont des citadins qui habitent tout près, dans de petits appartements en ville, et pour qui le camping est une bouffée d'oxygène.

Qu'il se rassure : la mairie a fait en sorte que la partie "sédentaire" du camping soit ouverte et l'accès à l'eau et l'électricité garantis. Le plan d'eau sera bien accessible aux habitants d'Erstein. Mais il n'y aura pas d'emplacement cet été pour les touristes de passage.

Consultation citoyenne en septembre

Et pour les étés suivants, la question est en suspend. Le maire Michel Andreu Sanchez, estime les travaux de rénovation entre 600.000 et plus d'un million d'euros, et veut donc poser la question aux habitants de la ville en septembre : "C'est une concertation pour leur demander s'ils souhaitent que nous mettions en œuvre ces investissements conséquents, pas forcément prévus sur le mandat municipal, ou s'ils veulent faire part d'avis différents."