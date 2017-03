Pas de Transat Jacques Vabre pour Actual ?

La Transat Jacques Vabre, dont le départ sera donné du Havre le 5 novembre, se fera probablement sans Actual, une première depuis 2099.

La faute à un calendrier chargé. L'Ultim Actual prendra le départ de The Bridge en juin prochain (une course entre le Queen Mary et les Ultims entre Saint-Nazaire et New York), puis en 2018 une épreuve en Méditerranée au printemps suivi de la Route du Rhum à l'automne et enfin en 2019, le grand rendez-vous au départ de Brest d'une course autour du monde en solitaire pour multicoques (l'équivalent du Vendée Globe pour les monocoques). Hors cette course, qui n'a pas encore de nom, est le grand objectif d'Actual. Jusqu'à présent Yves Le Blévec, le skipper d'Actual, n'a pas encore disputé de course en solitaire autour du monde et le PDG d'Actual, Samuel Tual, aimerait bien que son skipper "s'entraine" pour 2019. Les fenêtres de tir météo les plus propices c'est à l'automne, au moment de la Jacques Vabre, ce qui expliquerait l'absence d'Actual au Havre le 5 novembre. Une décision définitive sera prise dans les jours qui viennent.

Si Actual devait renoncer, il y aurait malgré tout deux bateaux mayennais au départ du Havre: le Class 40 "V&B" de Maxime Sorel et le Multi 50 "Chocolats Réauté" de Armel Tripon.