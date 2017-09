Pas de traversée du détroit de Gibraltar pour les compagnons d'Emmaüs mais des actions symboliques

En raison d'une météo trop capricieuse, les 43 compagnons d'Emmaüs n'ont pas pu faire les 15 kilomètres qui relie le Maroc à l'Espagne. Ils ont tout de même nagé et pagayé pendant plusieurs heures vendredi dernier près de Tarifa.

Une action coûte que coûte pour alerter sur le sort des migrants. Les compagnons d'Emmaüs ont tenu à nager et pagayer le long des côtes de Tarifa même si les conditions météorologiques ne leur ont pas permis de faire la traversée du Détroit de Gibraltar et donc de relier le Maroc à l'Espagne. Et ils ont tout de même éprouver des difficultés à nager pendant plusieurs heures et ce malgré une préparation de plus d'un an.

Quand on part, même si le temps est calme, un kilomètre plus loin, le vent se lève et c'est plein de courant. Olivier Brochard, responsable de la communauté Emmaüs de Thouars

Nager à contre-courant avec le vent qui se lève, c'est loin d'être facile selon Olivier Brochard, responsable de la communauté Emmaüs de Thouars : "On ne maîtrise quasiment rien. Imaginez-vous les migrants qui montent dans des bateaux bondés et qui sont lâchés dans l'eau à 300 mètres des côtes sans savoir nager."

Malgré un an de préparation, pas évident pour les compagnons de nager à contre-courant. © Radio France - image fournie

Une porte ouverte comme symbole

Les compagnons ont également profité de ce moment pour rencontrer le maire de Tarifa. "Nous, nous sommes également recueillis au cimetière de Tarifa où des migrants sont enterrés sans plaque, sans rien." Et sur la plage de Tarifa, accompagnés du maire de la ville ainsi que de celui de Grande-Synthe, ils ont planté une porte : "une porte ouverte" souligne Olivier Brochard, "pour symboliser cet accueil et cette libre-circulation que nous défendons."

Les compagnons ont planté une porte ouverte comme symbole sur la plage de Tarifa. © Radio France - Vanessa Kryceve

Depuis le début de l'année, plus de 2.300 migrants sont morts en Méditerranée.