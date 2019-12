Chambéry : pas de trêve de Noël pour les opposants à la réforme des retraites

Chambéry, France

"On ne lâche rien, et puis ce combat, vraiment, on va le gagner !" s'exclament, sous les applaudissements, les responsables syndicaux à la fin de l'Assemblée Générale des cheminots de Chambéry qui s'est tenue devant les locaux de l'Etablissement Français du Sang. Ce lundi 23 décembre, la grève contre la réforme des retraites en Savoie a été reconduite jusqu'à nouvel ordre alors que les fêtes de fin d'années approchent.

"On a choisi ni le créneau, ni la réforme. On ne pas faire une trêve sur quelque chose avec lequel on est en désaccord complet. Les modalités de la grève implique que, oui, il peu y avoir moins voir pas de trains pendant cette période de fête." - Matthieu Jonas, secrétaire général de la CGT Cheminots de Chambéry.

Les cheminots soutenus par d'autres professions

Le rassemblement devant les locaux de l'EFS ne concernait pas que les cheminots. Les employés de la SNCF ont pu compter sur les soutiens de quelques retraités, employés de la santé et surtout d'enseignants, non grévistes, car ce sont les vacances d'hiver en ce moment. "Il me semble important d'être là pour soutenir les cheminots et pour qu'ils continuent et qu'ils soient toujours là parce que nous nous préparons à retourner dans l'action pour la rentrée" explique Aurianna, professeure dans un collège.

L'action du jour, nommée "le gouvernement nous saigne", a vu des cheminots donner leur sang pour soutenir l'Etablissement Français du Sang. - DR

Le choix d'un rassemblement devant l'EFS n'est pas anodin. "On se rend utile aussi bien par la lutte que par le créneau que l'on donne à la lutte, à savoir ici donner son sang. On sait que l'EFS est en manque de sang à cette période de l'année, et, quoi de mieux qu'une lutte et une Assemblée Générale pour mobiliser les cheminots dans ce sens là" précise Matthieu Jonas, secrétaire général de la CGT Cheminots de Chambéry.

Après la reconduction de la grève, les syndicats ont donné la suite de leur calendrier. Dans l'attente des prochaines concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux et la grande manifestation nationale prévue le jeudi 9 janvier 2020, l'intersyndicale des cheminots savoyards, accompagnée d'enseignants et de salariés du secteur de l'énergie, se rendra à la gare de Chambéry, samedi 28 décembre.