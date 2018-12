Pas de trêve des confiseurs pour les gilets jaunes du Loiret

Loiret, France

" On ne lâche rien" : ce slogan entendu des milliers de fois sur les ronds points va encore résonner ce samedi à travers le Loiret. Les gilets jaunes ont prévu 2 opérations escargot sur la route RD 2060. Qu'ils soient du Montargois ou de l'Orléanais, ils vont tous converger dans la matinée vers Châteauneuf sur Loire, accompagnés de quelques motards en colère. "On va faire ça de façon pacifique, comme on l'a toujours fait. On se donne rendez vous à Châteauneuf, on se fait un petit coucou et on repart dans l'autre sens " explique Jérôme Tortorat, le point parole du rond-point "Cacahuète" à Amilly.

" les soutiens sont toujours là"

Comme c'est le cas tous les samedis, depuis le 17 novembre, les gilets jaunes lancent également un appel à manifester ce samedi après midi dans les rues d'Orléans. Le départ est fixé à 14H30 depuis la Place d'Arc. La semaine dernière, ils étaient encore 200 à défiler dans le centre ville. " Même si tout le monde n'est pas sur les ronds points, même si certains ont retiré leurs gilets jaunes des tableaux de bord pour éviter les polémiques, les soutiens sont toujours là !!" affirme Jérôme Tortorat.

Des gilets jaunes qui font dans l'humanitaire ?

Hier, ces mêmes gilets jaunes du Loiret étaient mobilisés sur Orléans. Un groupe, d'une vingtaine de personnes a déboulé à la Mairie pour réclamer " une solution en urgence" pour une " _mamie SDF_". Une dame de 82 ans qui dormirait depuis plusieurs mois à la rue. France Bleu Orléans n'a pas pû la rencontrer ni connaitre sa véritable histoire. Le CCAS d'Orléans, le Centre Communal d'Action sociale, s'est engagé à entrer en contact avec la dame. Mais, celle ci ne semble pas vouloir être hébergée. Les gilets jaunes du Loiret estiment que "l'Etat ne fait rien pour les sans abris" et du coup, ils se proposent de recenser et d'aider les sans abris dans le Loiret.