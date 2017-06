"Pas de triomphalisme " Damien Pichereau, candidat LREM 1ère circonscription de la Sarthe qui arrive en tête

Damien Pichereau, candidat de LREM sur la 1ère circonscription de la Sarthe revient sur les résultats de ce 1er tour des législatives.

La République en Marche signe un grand chelem en Sarthe. Dans les quatre circonscriptions où le parti présidentiel était présent, ses candidats virent tous en tête au premier tour. Et le parti arrive donc largement en tête en Sarthe avec 24,65 % des suffrages exprimés. Par exemple, Damien Pichereau, sur la première circonscription arrive en tête avec 31.06% dez voix face à Christelle Morançais, LR qui obtient 24.9%.

"On est très très content de nos scores malgré l'abstention que l'on regrette" nous dit Damien Pichereau, candidat de LREM sur la première circonscription de la Sarthe, et invité de France Bleu Maine ce lundi matin. "Concernant la baisse du Front National, on a vu un changement après le débat du second tour de la présidentielle. Et puis concernant, les électeurs de la France insoumise, je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon ne répond pas aux attentes des électeurs sur ces législatives".

À la question de l'absence au second tour de Françoise Dubois, la députée socialiste sortante, Damien Pichereau répond : "je pense que c'est surtout une volonté de renouvellement des sarthois, renouvellement des personnes et aussi des usages.

Il y a eu une vraie volonté de renouvellement, on l'a vu un petit peu partout, et c'est ce qui a fait probablement la différence".

Sur les scores et ses six points d'avance face à la candidate LR Christelle Morançais, "il n'y a pas de triomphalisme, on va continuer à travailler avec mon équipe et réinstaurer le dialogue avec les citoyens, aller sur les marchés, faire du porte à porte" souligne Damien Pichereau. "Pas de triomphalisme, rien n'est fait, mobilisons nous un maximum pour le président de la République. La campagne est particulière du fait des 24h du Mans, et il va falloir aller aussi à l'extérieur. Le monde rural, je le connais bien, j'y suis né et j'ai avant tout envie de leur expliquer le programme, la hausse du pouvoir d'achat et notre politique pour relancer l'emploi".

Interview de Damien Pichereau Copier

