Pas de trophée pour Mathis, le Loirétain qui câlinait un supporter français après la finale de l'Euro

Mathis a raté de peu le "Laureus award" qui récompense chaque année le plus beau geste sportif. Le 10 juillet 2016, son soutien très affectueux à un supporter des Bleus, désespéré après la défaite de son équipe face au Portugal, avait fait le tour du monde.

Pas de trophée pour Mathis mais une belle récompense quand même : le jeune Loirétain a pu assister ce mardi soir à une soirée de gala, à Monaco, autour des plus grands athlètes du monde. Chaque année, la fondation Laureus récompense les meilleurs sportifs de la planète. Parmi les vainqueurs présent à la principauté : Niko Rosberg (champion du monde de Formule), Michael Phelps (23 titres olympiques dont les derniers obtenus à Rio en 2016), Simone Biles (la gymnaste américaine qui a illuminé les JO de Rio) ou encore l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt.

Mathis, lui, était nommé dans la catégorie du plus beau geste sportif de l'année, aux côtés des footballeurs islandais qui avaient enflammé les stades de l'Euro de Foot en France avec leur chant si chaleureux ou encore de jeunes footballeurs du FC Barcelone qui avaient réconforté leurs adversaires japonais après une défaite. Et c'est un duel de câlins qui a eu lieu puisque les jeunes Blaugranas reçoivent le trophée avec 35% des votes (ce sont les internautes qui choisissaient l'heureux élu) contre 34,5% pour Mathis.

You guys voted & elected the heartwarming moment featuring @FCBarcelona U12 Team as the Laureus Best Sporting Moment of the Year! #Laureus17 pic.twitter.com/bhefmApctS