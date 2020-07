Pas de vente d'alcool ni d'explosif dans l'Eure pour les festivités du 14 juillet

Afin de sécuriser les festivités du 14 juillet, la préfecture de l'Eure a décidé d'interdire la vente d'alcool à emporter et de produits chimiques inflammables ou explosifs.

La préfecture de l'Eure interdit la vente d'alcool à emporter et de pétards pour les festivités du 14 juillet

Le Préfet de l'Eure a mis en place plusieurs interdictions pour sécuriser les festivités du 14 juillet.

La vente à emporter de boissons alcooliques est interdite du lundi 13 juillet 2020 à 20 heures au mardi 14 juillet 2020 à 8 heures et du mardi 14 juillet 2020 à 20 heures au mercredi 15 juillet 2020 à 8 heures.

La vente à des particuliers de carburants, de produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous forme solide, liquide ou gazeuse, à emporter en contenant transportable, est également interdite du lundi 6 juillet à 8 heures au mercredi 15 juillet à 8 heures. Les bouteilles de gaz, à usage domestique, ne sont pas concernées.

Seuls les artificiers professionnels autorisés

L'utilisation des artifices de divertissement est également interdite du lundi 6 juillet à 8 heures au mercredi 15 juillet à 8 heures sur l'espace public ou en direction de l'espace public, sauf si ils sont mis en œuvre par un artificier titulaire du certificat de qualification F4-T2 dans le cadre des festivités organisées à l'occasion de la fête nationale.

La cession et la vente d’artifices des catégories F4, F3, F2, T2, P2, les bombes d'artifices, les bombes logées et les fusées de catégorie F1, T1 et P1 sont interdites du vendredi 5 juillet à 18 heures au lundi 15 juillet à 8 heures, à l'exception des personnes titulaires du certificat de qualification F4-T2.

Pour rappel, l’utilisation d’artifices et de pétards est interdite en tout temps, dans les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes, dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.