Pas de Vinexpo à Hong Kong pour les vignerons des côtes du Rhône

Drômois, Gardois ou Vauclusiens ils ont du faire un croix sur cet événement qui est censé leur ouvrir des marchés en Asie et dans la zone Pacifique. À Piolenc par exemple, le château Beauchêne avait prévu d'aller jusqu'à Hong Kong, mais dans les conditions actuelles, un tel déplacement n'aurait pas été productif.

"Reculer pour mieux sauter"

Ces "années Covid" sont des années de transition. Par exemple, elles auront vu apparaître des salons virtuels, même dans le domaine si particulier du vin. De nouvelles manières d'envisager le commerce, les vignerons ont dû s'adapter, les clients aussi. On se découvre par vidéo, en s'envoie ensuite des échantillons et après, on peut parler business.

Éviter la monoculture

Dans le marché du vin, il faut éviter la monoculture, il faut diversifier les cépages, mais aussi les marchés. C'est une des leçons à tirer de l’année écoulée. La crise sanitaire ayant touchés les continents, mais les uns après les autres, les portes se sont fermées puis rouvertes les unes après les autres. Une chance pour ceux qui avaient su pénétrer des marchés différents et n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier.