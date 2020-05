"Pas difficile de perdre les kilos pris pendant le confinement ", Laurent Chevallier, médecin nutritionniste

Les français ont en moyenne prix 2,5 kilos lors des deux derniers mois.C'est ce que révèle une étude de l'Ifop. Le stress, le grignotage et le manque d'activité physique en sont à l'origine. Mais rien de grave, selon le médecin nutritionniste Laurent Chevallier, à Montpellier.

Selon l'étude publiée par l'Ifop, 57% affirment avoir grossi depuis la mi-mars et l'entrée en vigueur du confinement. A l'origine, le manque de sport et d'exercice, mais aussi le contenu des verres et des assiettes.

A titre d'exemple, plus de quatre français sur dix affirment avoir pris d'avantage d'apéritifs, en fin de journée, que d'ordinaire. Tandis que plus de 20% estiment avoir mangé plus de chocolat, durant cette même période.

Cependant, ce sont des kilos qui se perdent facilement, selon Laurent Chevallier, médecin nutritionniste à Montpellier.

Laurent Chevalier : "pas difficile de perdre des kilos pris de façon ponctuelle" Copier

"Il faut aussi se détendre, car le stress favorise la prise de poids"

Ces kilos vont vite s'envoler, à condition de changer un peu son alimentation dans les semaines qui viennent. Adopter ce qu'on appelle une "alimentation de transition" selon le médecin nutritionniste Laurent Chevallier, à Montpellier.

Laurent Chevalier : "Un régime trop restrictif serait contre productif" Copier

Laurent Chevallier est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels : "Alors, on manque quoi?", écrit avec Claude Aubert et paru chez Fayard en 2016.