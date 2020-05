Pas encore élus, les nouveaux maires vont devoir gérer la crise du coronavirus

"J'ai hâte de prendre mes fonctions !" D'emblée, Dominique Le Roux donne le ton. Sa liste a renversé celle du maire sortant de Plomelin (Finistère) en mars au premier tour des élections municipales. "Quand on s'engage dans une aventure comme celle-là, c'est qu'on a envie de faire des choses pour ses concitoyens".

Là il se dit perdu : "Le choix du maire sortant a été de continuer à gérer la commune à sa façon et notre équipe n'a pas été associée ce qui aurait pu nous faciliter la tâche et apporter d'autres solutions de voir et d'agir, et peut-être d'aller plus vite."

Comment se passe le retour à l'école ?

"Les renseignements que j'ai sur la rentrée scolaire montrent que ça s'est plutôt bien passé. Les enfants sont très contents et s'adaptent. Les enseignants et parents se posent beaucoup plus de questions." Et notamment pour l'après-vacances scolaires : "Aujourd'hui, on est incapable de dire comment ça va se passer en septembre. Il va falloir s'adapter, c'est le maître-mot dans la période qui arrive. Il va falloir élaborer de nouveaux modes d'action."

De nouveaux petits commerces

Dominique Le Roux va être élu le 25 mai : "Dès le lendemain, nous avons des réunions pour parler des commerces de proximité par exemple. On sait que les gens vont beaucoup plus dans les villages qu'autrefois. On aimerait de nouveaux commerces - on n'a pas de poissonnerie par exemple - ou augmenter la taille du marché. Et il y a d'autres services à envisager : on n'a pas d'atelier d'entretien de matériel de jardinage non plus par exemple."