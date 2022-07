Près de 70.000 sacs à médicaments distribués dans la Vienne pour alerter sur la conduite des plus de 75 ans

Jusqu'à quel âge est-on encore apte à conduire ? C'est la question que pose une nouvelle campagne de prévention de la Sécurité routière dans la Vienne. La préfecture a livré 70.000 sacs à médicaments dans 70 pharmacies du département. Sur l'une des faces, on peut y voir une infographie avec une liste de signes qui doivent alerter quand on a plus de 75 ans et qu'on veut prendre le volant. On peut par exemple y lire "j'ai des remarques de mon entourage sur ma conduite", "j'ai des malaises" ou encore "je suis facilement ébloui".

Des plus petites distances

Des avertissements qui n'étonnent pas vraiment Monique, qui vient de s'asseoir dans la pharmacie d'Ayron, entre Poitiers et Parthenay. L'établissement a reçu son lot de sacs en papier illustrés. "De toute manière, je me pose des questions depuis un moment, c'est normal", affirme la retraitée de 73 ans. "Je ne conduis plus sur des trajets longue distance parce que cela me fatigue trop. Je ne vais pas au-delà de 50 kilomètres. Avant, j'allais sur Bordeaux pour voir ma fille, mais maintenant c'est terminé."

Il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on a un handicap, ça veut dire qu'on a vieilli, mais il faut penser aux autres. - Monique, habitante de Vouillé

Mais d'autres seniors ne sont pas aussi raisonnables. "Je vois parfois des clients qui viennent en voiture, mais qui demandent à ce qu'on les dépose chez eux parce qu'ils n'arrivent pas bien à conduire", affirme Éric, qui tient un garage automobile. "Alors qu'ils sont venus de chez eux jusqu'au garage pour qu'on intervienne sur leur véhicule. Je vois toutes sortes de choses : des personnes âgées qui s'y prennent à plusieurs fois pour se garer, certains qui frôlent la bordure des trottoirs, d'autres qui tapent les véhicules à côté en ouvrant la portière..."

La peur d'une perte d'autonomie

Et cette situation peut être aggravée par les traitements médicamentaux pris par les automobilistes. "Quand on voit les doses de médicaments, avec la vigilance que ça impose, on se dit que c'est peut-être pas très prudent qu'ils conduisent", détaille Sophie, préparatrice en pharmacie. "Les pictogrammes sont très clairs donc je pense qu'ils le savent mais qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'impression d'être somnolents". En tout cas, la plupart des clients se disent favorables à la mise en place de tests à partir d'un certain âge, pour évaluer la vue, les réflexes et l'endurance.

Si on leur enlève leur permis, on leur enlève tout. - Sophie, préparatrice en pharmacie à Ayron

Mais la question de l'aptitude à conduire reste encore aujourd'hui un sujet tabou pour les personnes âgées. "Ils ont tellement peur qu'on leur dise qu'ils ne peuvent plus conduire, que finalement ils ne nous posent pas vraiment ces questions", continue la pharmacienne. "Des fois, on leur dit que ce n'est peut-être pas très prudent de conduire. On leur conseille aussi de voir ça avec leurs enfants, ce qu'ils en pensent. Même si on sait que, malgré leur interdiction, ils prennent quand même la route."

Il faut dire que dans ces territoires ruraux, le permis reste l'un des seuls moyens d'être autonomes au quotidien. "Si on leur enlève leur permis, on leur enlève tout", confie Sophie, à la pharmacie d'Ayron. "Pour aller chez le médecin, à la pharmacie ou au supermarché, il faut une voiture. C'est compliqué si on leur enlève ça, ils sont dépendants des enfants, des voisins ou de quelqu'un d'autre. Après je ne suis pas sûre qu'on ait un impact très fort, parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce que j'ai à leur dire."