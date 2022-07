"Pas un effet de mode" : à Tours, la pâtisserie végétale tout en douceur de Juliette Draux

La pâtisserie végétale séduit de plus en plus de chefs. "Jusqu'à Pierre Hermé, Nina Métayer" énumère Juliette Draux. La pâtissière tourangelle, à la tête de son salon de thé l'Instant, fait partie de cette jeune garde qui renouvelle les grands classiques français. Des boissons aux pâtisseries en passant par les gâteaux salés ou sucrés, Juliette Draux, qui s'est d'abord formée en autodidacte, n'utilise aucune matière d'origine animale.

Citée ce mois-ci par le célèbre quotidien britannique The Guardian comme une des valeurs de la pâtisserie végane en France, Juliette Draux en sourit. "C'est toujours agréable. Mais même si une dame anglaise est venue parce qu'elle avait lu le journal, ça ne ramène pas forcément de clients (...) après, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des articles, surtout à l'international, il y a un vrai mouvement. La France est en retard sur la cuisine végane. Mais elle se développe et par conséquent, la pâtisserie aussi."

Un changement, en profondeur, de notre manière de consommer

Pour Juliette Draux, elle-même végane, ce mouvement n'est "pas un effet de mode. Pour moi, c'est vraiment un changement, en profondeur, de notre manière de consommer, de considérer les animaux. En ce moment, c'est d'actualité, avec l'environnement, le climat, de réduire ou arrêter la viande et tous ses produits dérivés, en quelque sorte." Démarche écologique, éthique, mais aussi créative. Car sans œufs, sans lait, sans beurre, Juliette Draux doit créer des alternatives pour obtenir certaines textures. Les jus de cuisson de certains aliments, les purées d'amande ou de cacahuète, les huiles végétales, sont autant de nouvelles bases pour la pâtisserie.

Il y a un équilibre, entre l'afficher et le normaliser

Le mot "végan" rebute-t-il d'éventuels clients ? Moins qu'avant, répond Juliette Draux, qui estime que les barrières sont en train de tomber et que le véganisme est de plus en plus accepté. Sur sa vitrine, sur ses cartes, la mention "végétale" ou "végane" reste discrète. Un choix bien réfléchi. "Je veux que les gens puissent d'abord voir un mets, qu'ils disent que c'est bon, beau, et après on leur explique qu'en fait c'est végan, pour telle ou telle raison. Il y a un équilibre, entre l'afficher et le normaliser."

Ne pas l'afficher tel un étendard, une approche que Julien, qui découvre le salon de thé, approuve. "Je pense qu'elle connaît la clientèle, qu'elle veut peut-être convaincre en douceur. Je comprends totalement." Si lui-même n'est pas végan, ça ne l'empêche pas d'apprécier et de soutenir la démarche. "Si je ne le savais pas, je n'aurais pas deviné (que c'est végan ndlr). On ne peut pas dire que c'est moins goûteux, les textures sont bonnes." Charlotte, la compagne de Julien, apprécie également l'effort sur la provenance des produits, au maximum locaux. En ce moment, pour remplacer la vanille, Juliette Draux utilise la lavande. Et pour les aromates, pas besoin d'aller bien loin. La cheffe, qui a remporté le concours de Première Pâtissière Végétale de France en 2021, en cultive en plein milieu du salon de thé.