"Stop féminicides !" : une centaine de manifestantes contre les violences faites aux femmes à Amiens

Amiens, France

Journée de mobilisation dans plusieurs villes de France contre les féminicides et les violences faites aux femmes, samedi 23 novembre 2019. 150.000 personnes dans les rues selon le collectif féministe #NousToutes, 100.000 rien qu'à Paris - 49.000 dans la capitale selon le comptage du cabinet Occurence pour plusieurs médias dont Radio France. A Amiens, une centaine de personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville en fin d'après midi.

"Pas une de plus", "Stop féminicides" ... toutes vêtues en noir, les manifestantes ont fait entendre leur "ras-le-bol" et leur colère face aux violences sexuelles et sexistes et aux féminicides - 137 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019 selon leur décompte. Un parcours du commissariat jusqu'au Palais de justice, tout sauf anodin. Zoé déplore que "les victimes ne soient pas assez protégées" par la justice et la police.

La justice, son rôle c'est d'encourager les femmes à porter plainte, pas les décourager" - Zoé, une manifestante

Zoé interpelle la police et la justice sur le sujet des féminicides Copier

Une action forte, alors que le gouvernement doit dévoiler lundi des mesures issues du "grenelle contre les violences conjugales".