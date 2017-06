C'est sur son compte twitter que Pascal Gannat a annoncé qu'il quittait ses fonctions de secrétaire départemental du FN.

Pascal Gannat quitte ses fonctions de secrétaire départemental du FN. Une décision qu'il a annoncé ce jeudi sur son compte twitter, pour dit-il des questions de "lassitude et de désir de liberté personnelle".Il garde ses fonctions d'élu à la région et sa carte au FN. C'est Pascal Nicot, l'élu frontiste au Mans qui devrait le remplacer. Ce dernier n'a pas souhaité pour le moment commenter cette décision.

J'ai démissionné de ma fonction de Sec. Départ. Fédération @FN_Sarthe: lassitude et désir de liberté personnelle.Bonne chance à @NICOTPascal — Pascal Gannat (@pgannat) June 29, 2017

C'est après les résultats du premier tour de la présidentielle que Pascal Gannat a commencé à vouloir quitter son poste de secrétaire. Puis sont venues les législatives et l'appel de son collègue Pascal Nicot à soutenir des candidats Républicains sur l'entre-deux tours a été la goutte d'eau. Des candidats républicains qui pour certains avaient appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Pour lui, c'était trop. Il quitte donc ses fonctions de secrétaire départemental pour dit-il des raisons de lassitude et de fatigue.

Il quitte un poste, mais garde sa carte au FN et son poste de conseiller régional.

Il pense qu'il y a aujourd'hui une certaine confusion au FN et que le parti doit être complètement refondé avec une vraie ligne directrice. "Depuis, les changements de points de vue sur l'euro, les élus et les militants ne savent plus où ils sont". Pascal Gannat pourrait d'ailleurs participer au prochain congrès du parti avec Marine Le Pen.

Pascal Gannat occupait le poste de secrétaire départemental du Front National de la Sarthe depuis janvier 2015.