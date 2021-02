Pascal, le restaurateur Biterrois renonce à ouvrir ce midi après des menaces préfectorales

Pascal n'a pas ouvert son restaurant ce mardi midi à Béziers. Sa volonté de désobéissance civile a été rapidement stoppée après un appel préfectoral. Il encourait des menaces de fermeture administrative et une amende de 2.500 euros. Sans un sou, il va entamer une grève de la faim.

Le patron de la Corde à linges devait ouvrir son établissement ce mardi midi à ses clients à Béziers. Mais finalement, le restaurateur Biterrois, se contentera uniquement de faire de la vente à emporter et ses livraisons comme il le fait depuis des mois.

Les chaises restent sur les tables

Ce quinquagénaire avait l'intention de préparer deux à trois tables dans l'espoir de servir son menu du jour (des encornets farcis). Il n'en est rien. Ce professionnel de la restauration assure avoir reçu à l'ouverture de son établissement, ce mardi matin, des menaces préfectorales s'il tentait de braver l'interdit de servir en salle.

Ce lundi, de nombreux restaurateurs appelaient à une désobéissance civile, pour manifester leur ras-le-bol. La Corde à linges était fermé en début de semaine (fermeture hebdomadaire). Et c'est donc ce mardi que le Biterrois comptait manifester sa colère. Sa motivation a rapidement été stoppée. Pascal encourait une fermeture administrative d'une durée d'un an, accompagnée d'une amende de 2.500 euros, sans compter une possible garde à vue.

Les grands moyens sont employés pour nous décourager

''Les grands moyens sont employés pour nous décourager'' - Pascal, le patron de la Corde à Linges Copier

Le Biterrois ne compte pas en rester là. Le restaurateur, qui a reçu des dizaines de messages de soutien de clients via Facebook, depuis son intervention sur France Bleu a l'intention dans les prochains jours d'entamer une grève de la faim.

"Je n'ai plus rien pour vivre. Ma sixième demande d'aide via internet a été une nouvelle fois refusée ce dimanche."

Lors de notre venue, des clients étaient prêts à payer une amende de 135 euros pour pouvoir manger à table dans son établissement.