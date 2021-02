Pascal Plancque, nouvel entraîneur du Nîmes Olympique

Dans sa présentation, l'homme se veut modeste même si la tâche assignée est énorme : maintenir le club en Ligue 1 alors qu'il est dernier aujourd'hui du classement. "C'est un honneur, ce poste d'entraîneur", explique-t-il. "C'est quelque chose après quoi je ne courais pas quand je suis venu au Nîmes Olympique. Moi, dans ma tête, c'était [...] qu'on se sorte de cette situation sportive difficile. Il y a la demande des dirigeants de gérer l'urgence, il y a la demande des joueurs de gérer l'urgence. A partir du moment où je sens que j'ai le soutien des dirigeants, des joueurs et du staff, _je ne peux pas laisser tomber, je ne peux pas me défiler. J'affronte_."

Un honneur d'être entraîneur explique Pascal Plancque Copier

"Un challenge hard à relever"

Alors à quoi faut-il s'attendre au cours des matchs à venir ? "Je ne vais pas fonctionner tout seul et tout révolutionner", dit Pascal Plancque, "les choses qui marchaient correctement je vais les garder. Je vais m'appuyer d'abord et avant tout sur les bonnes volontés, sur les gens qui n'ont pas la tête trop dans le sac. On va avancer petit à petit pour donner de la confiance, du sourire, redonner de la vie tout simplement. Un challenge hard à relever mais on est motivé pour le relever." Après avoir dirigé samedi après-midi son premier entraînement en tant qu'entraîneur titulaire, il sera pour la première fois sur le banc du Nîmes Olympique du stade des Costières ce dimanche 7 février 2021 pour la réception de l'A.S.Monaco. Coup d'envoi à 15 heures.