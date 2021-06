Pass culture : ruée sur les mangas dans les librairies berrichonnes

Il n'y a pas d'âge pour lire une BD, mais force est de constater que les jeunes adultes en raffolent. Depuis le mois de mai, le dispositif Pass Culture, financé par le gouvernement, est étendu à tous les jeunes âgées de 18 ans dans la France entière. Ce pass permet aux jeunes de commander livres, places de cinéma, de théâtre ou encore d'acheter des instruments de musique grâce à une enveloppe de 300 euros. Dans le Berry, les jeunes se sont rués sur les mangas.

Plusieurs centaines d'euros pour les précieuses bandes dessinées japonnaises, des tickets de caisses que la librairie Librairix de Châteauroux a vu se multiplier. "C'est vrai que le manga est plébiscité par les jeunes, abonde Lucie Simmoneau, la directrice de Cultura à Saint-Maur. C'est de loin ce que les jeunes nous demandent le plus".

Une offre à étoffer sur la plateforme

Pour Bénédicte Toudinet, responsable de la librairie jeunesse Les Pages du Donjon à Bourges, cet engouement pour les mangas peut aussi s'expliquer par l'offre encore trop faible sur la plateforme du Pass Culture. Pour bénéficier de la cagnotte de 300 euros, les jeunes doivent en effet réserver les livres et autres bien culturels en ligne sur le site du Pass Culture, "or il y a souvent très peu de références d'ouvrages quand on va sur la page de notre librairie", constate Bénédicte Toudinet.

Selon elle, il reste quelques ajustements à faire sur la platerforme "les jeunes peuvent choisir tous les livres de ma librairie et même en commander, il faut juste que le site permette plus simplement de le signaler". Au Cultura de Saint-Maur, on a donc préféré attendre quelques jours avant de proposer la réservation pour pouvoir proposer une offre plus variée aux jeunes "avec nos équipes nous construisons une selection de livres, mais aussi de DVD, de disques, d'instruments pour que les jeunes puissent s'ouvrir à d'autres loisirs", explique la directrice Lucie Simmoneau.

Autre difficulté, au Cultura de Saint-Maur, il faut modifier des réglages du logiciel de paiment pour permettre l'utilisation du Pass culture.