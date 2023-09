"Pass rail", uniforme à l'école, cyberharcèlement : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Dans une interview fleuve de plus d'une heure et demie, sur le média en ligne HugoDécrypte, Emmanuel Macron a évoqué le cyberharcèlement, l'uniforme à l'école ou encore la possibilité de créer un "Pass Rail" à tarif unique.

"Tenue unique" à l'école

Alors que l 'interdiction de l'abbaya dans les écoles fait des remous lors de cette rentrée 2023, Emmanuel Macron s'est dit favorable à des "expérimentations" et une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", "beaucoup plus acceptable pour les adolescents". "Il y a l'uniforme et il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous vous mettez en jeans, t-shirt et veste'", a-t-il fait valoir. "La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a-t-il ajouté.

S'il rappelle qu'il est favorable à ce "que chaque établissement gère la chose", la question prend désormais des "proportions folles" dans le débat public. Or la tenue unique "règle beaucoup de sujets (...) la laïcité et un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des tenues trop excentriques", a-t-il encore estimé.

Abaya : "On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu Samuel Paty"

Emmanuel Macron a évoqué l'assassinat de Samuel Paty pour expliquer le contexte de la décision du gouvernement d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires. "Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité", a-t-il martelé. "Ç'a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays", a-t-il dit, en référence à l'enseignant tué en 2020 après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.

Relancé par Hugo Travers, Emmanuel Macron a assuré ne faire "aucun parallèle" entre des actes de terrorisme et la tenue portée par des jeunes filles musulmanes. "Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde".

Un "Pass Rail" à tarif unique

Emmanuel Macron s'est dit favorable à la création d'un "Pass Rail" à tarif unique dans les régions françaises qui y sont favorables, sur le modèle de celui qui a été mis en place en Allemagne. "Je suis favorable à créer un Pass rail. Toutes les régions qui sont prêtes à le faire avec l'État, banco !", a déclaré Emmanuel Macron, sans plus de précisions.

Pour répondre aux problématiques de l'inflation et de la lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement allemand a lancé en mai dernier un "Deutschlandticket", une offre d'accès illimité aux bus, métros, trains locaux et régionaux, pour 49 euros par mois. Le coût de cette mesure est estimé à trois milliards d'euros, financé à la fois par l'État fédéral et les régions.

"J'ai demandé au ministre des Transports (Clément Beaune) de lancer avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire le même dispositif", a-t-il confirmé.

Les cyberharceleurs privés de réseaux sociaux

Le président de la République s'est dit favorable à ce que les auteurs de cyberharcèlement soient "éloignés" des réseaux sociaux "pendant les six mois qui suivent" une condamnation administrative ou judiciaire, et "douze mois en cas de récidive".

"La loi française va mettre en place une procédure pour les éloigner pendant les six mois qui suivent", a-t-il déclaré. "C'est la responsabilité du réseau de l'exclure pendant six mois".

30 min de sport par jour

Le chef de l'État, qui se rendra mardi dans un collège d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) pour mettre l'accent sur le renforcement de la place du sport à l'école, a fait valoir combien "quand on fait du sport on est bien". L'exécutif veut généraliser la pratique de 30 minutes d'activité physique par jour dans les écoles primaires et deux heures de plus au collège. "C'est un formidable instrument pour mieux apprendre", "c'est un instrument de santé, ça prévient l'obésité", "ça donne un cadre", a-t-il dit.

Emmanuel Macron souhaite même porter à une heure quotidienne à terme la pratique sportive à l'école, et "au moins autant au collège". Il a annoncé au passage un "test d'évaluation sportive" en sixième.

Un arbre par collégien

Emmanuel Macron a fixé l'objectif de voir tous les collégiens de France planter un arbre, en commençant dès cette année en classe de sixième. "Je veux qu'on ait dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres", a déclaré le chef de l'État. Il a estimé que ce ne serait pas possible "pour l'intégralité des sixièmes" cette année, mais a souhaité qu'on ait à terme "cette génération où chaque collégien aura planté son arbre", pour "aider" à tenir l'objectif d'un milliard d'arbres plantés en dix ans.

L’interview d’Emmanuel Macron par HugoDécrypte