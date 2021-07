Pass sanitaire : 1 000 manifestants dans les rues de Laval pour "défendre les libertés de tous"

Plus de 1 000 manifestants se sont réunis dans les rues de Laval ce samedi 31 juillet pour protester contre la mise en place du pass sanitaire. C'est deux fois plus que la semaine dernière. Tous dénoncent une atteinte à leurs libertés.

"Non au pass sanitaire, oui à la liberté !". Pendant plus de trois heures de manifestation dans les rues de Laval ce samedi 31 juillet 2021. Selon les forces de l'ordre présent sur place, ils étaient au moins d'un millier de manifestants. Ils étaient deux fois plus nombreux que la semaine dernière. Pour eux, le pass sanitaire est "une atteinte à leurs libertés" et préfèrent "sacrifier les loisirs et la culture plutôt que se faire vacciner".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le cortège est parti de la préfecture vers 14h30 pour rejoindre l'hôtel de ville. Les 1 000 manifestants ont refait le même chemin une seconde fois, avant de s'installer sur la place du 11 novembre vers 15h30. Laurence est aide-soignante depuis 30 ans. Elle ne souhaite pas se faire vacciner et "fait le choix d'arrêter son travail à contre-coeur".

Beaucoup de pancartes et de banderoles dans les rues de Laval contre l'instauration du pass sanitaire © Radio France - Valentin PLAT

Le collectif citoyen "Collectif Mayenne Défense des Libertés" prévoit d'autres manifestations dans les prochaines semaines.