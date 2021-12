Pass sanitaire : 133 établissements contrôlés à Quimper, seulement 14 verbalisations dressées depuis août

Avez-vous bien votre pass sanitaire quand vous allez au restaurant ? A la brasserie L'Epée ce mercredi à Quimper, les clients ont eu le droit à une petite opération de vérification : une opération organisée par la préfecture du Finistère et la direction départementale de la sécurité publique. Les policiers ont donc contrôlé les pass sanitaires du personnel et des clients. Aucune verbalisation n'a été dressée, tout était en règle.

Depuis août, 133 établissements ont été contrôlés, soit 2 605 clients. Seulement 14 verbalisations ont été dressées.

Ce n'est pas la première fois que les policiers procèdent à ce genre de vérification. Il est important de multiplier ce genre d'opération pour faire de la prévention, explique José Trupin, commissaire central adjoint à Quimper. "On se doit d'être présents sur ce type d'opérations, il s'agit d'une affaire de santé publique, et on doit protéger les citoyens, et les individus contre eux-mêmes puisqu'ils se se mettent dans des situations compliquées, sanitairement et médicalement, on l'a vu nos hôpitaux sont bondés".

Ne pas baisser la garde au Nouvel An

Les effectifs de police vont être renforcés pour la soirée du 31 décembre, avec notamment des opérations de contrôle routier, pour lutter contre l'alcool au volant.