Pass sanitaire : obligation de le présenter avec la carte d'identité au Pays Basque sud

Au Pays Basque sud, depuis ce mercredi le pass sanitaire est obligatoire à l'intérieur de pratiquement tous les lieux publics, et il faut même présenter sa carte d'identité pour accéder dans les restaurants, les théâtres et les salles de concerts. Le pass n'est pas obligatoire dans les commerces.

À part les lieux publics à l'air libre comme les stades, les transports en commun et les commerces, le pass sanitaire est dorénavant obligatoire quasiment partout dans la communauté autonome basque. À Irun, Fontarrabie ou Saint Sébastien, le pass est indispensable pour accéder dans les bars, hôtels, restaurants; les théatres, les musées, les cinémas ou les salles de concerts. Le pass est également obligatoire pour rendre visite à des personnes à l'hôpital ou en Ehpad. Les enfants de moins de douze ans n'auront pas besoin de le présenter de pass alors qu'il s'agit de la tranche d'âge la plus touchée par la maladie avec un taux d'incidence de 1 700 cas pour cent mille habitants. Ce mercredi, les services de santé autonomes Osakidetza et Osasunbidea ont commencé à vacciner tous les enfants de cinq et onze ans.

Depuis ce mercredi, 200 000 enfants se font vacciner au Pays Basque sud - Irekia

Au Pays Basque sud, environ 10% des habitants ne sont toujours pas vaccinés. Les autorités veulent éviter la multiplication de foyers de contamination surtout depuis qu'elles ont détecté plusieurs cas de variant Omicron, notamment en Biscaye et en Navarre.