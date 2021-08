Pass sanitaire : neuf Azuréens (seulement) verbalisés en 10 jours

Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les cafés, restaurants, cinéma et centres commerciaux le 9 août dernier, seules neuf personnes ont reçu une amende dans les Alpes-Maritimes et aucune enseigne n'a été verbalisée par la police. La preuve que les Azuréens jouent le jeu.

Si la semaine dernière la police avait pour consigne de faire preuve de pédagogie, cette semaine les forces de l'ordre ne font plus de cadeau à ceux qui ne respectent pas l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Depuis le 9 août il est obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, cinémas et maintenant les centres commerciaux. Mais visiblement les Azuréens jouent le jeu et le nombre de PV dressés par la Police nationale depuis dix jours ne dépasse pas neuf dans les Alpes-Maritimes. Neuf Azuréens verbalisés pour défaut de pass sanitaire. Et aucune enseigne, alors qu'elles sont également contrôlées.

"Les enseignes peuvent contrôler le pass sanitaire à l'entrée mais n'ont pas le droit d'exiger la pièce d'identité."

Ce jeudi matin, une dizaine d'agents de police étaient par exemple au centre commercial Carrefour TNL de Nice pour contrôler les pass sanitaire des clients et vérifier que les magasins mettent bien en place le dispositif de filtrage à l'entrée. Avec des agents de sécurité à chaque entrée du centre commercial et d'autres à l'intérieur, la présence policière semble presque superflue.

Elle ne l'est pas pour la commissaire Corinne Aury, chef du service ordre public dans les Alpes-Maritimes. "Les enseignes peuvent contrôler le pass sanitaire à l'entrée mais n'ont pas le droit d'exiger la pièce d'identité. Nous on demande les deux. Pass sanitaire et carte d'identité. L'un sans l'autre n'a pas de valeur."

Les Azuréens contrôlés ce jeudi matin au centre commercial Carrefour TNL de Nice. © Radio France - Maxime Bacquié

135 euros d'amende pour défaut de pass, 1.500 euros pour les entreprises

Pour rappel, l'absence de pass sanitaire pour un particulier entraîne une amende forfaitaire de 135 euros, 1.500 euros en cas de récidive et jusqu'à 3.750 euros en cas de 3e récidive en 30 jours. Même tarif pour la présentation d'un faux pass sanitaire ou du pass de quelqu'un d'autre.

Concernant les entreprises, le PV atteint 1.500 euros si un client est présent sans pass sanitaire et l'amende peut grimper jusqu'à 9.000 euros en cas de récidive et même jusqu'à une une fermeture administrative en cas de troisième récidive en 45 jours.