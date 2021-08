Pass sanitaire à Deauville : quelques tensions et un bilan mitigé

Depuis le 25 juillet, certains restaurateurs des onze villes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie expérimentent le pass sanitaire, sur la base du volontariat. Dix jours après, ils dressent un bilan mitigé et font face, pour certains, à la colère des clients.

"Dès qu'ils arrivent dans l'établissement, les clients présentent d'eux-mêmes leur pass sanitaire", assure Yann France. Pour le gérant du restaurant La Flambée, en centre-ville de Deauville, la présentation du pass sanitaire n'est pas une contrainte. "Seuls deux clients sur dix ne l'ont pas encore", précise-t-il. Le restaurateur note tout de même une différence dans sa clientèle. "Ce sont les clients les plus âgés qui l'ont, ceux entre 30 et 60 ans. Les jeunes de moins de 30 ans sont peu nombreux à avoir le pass sanitaire ou le vaccin."

Dans le village voisin de Touques, David Muller, gérant du Buffalo Grill, fait le même constat. "On a deux ou trois agacés mais la majorité des clients sortent directement leurs téléphones et ça se passe plutôt très bien."

"On se fait engueuler tous les jours"

Pour Frédéric Bigot au bistrot Le Vivier, sur la plage de Trouville, la situation est beaucoup plus tendue. "On se fait engueuler tous les jours, assure-t-il. Tous les jours, on a plusieurs tables qui sont butées, qui refusent de montrer leur pass sanitaire." Une situation éprouvante pour le restaurateur. "On fait un peu tampon entre eux et l'État. Entre guillemets, c'est nous qui prenons, sachant que pour nous non plus ce n'est pas un plaisir. On se prête au jeu parce qu'il faut le faire, on préfère ça plutôt qu'être fermés."

"Une grosse perte"

En centre-ville de Deauville, un serveur a même été insulté par un client au restaurant Il Parasole, la semaine dernière. Celui-ci refusait de porter un masque dans l'établissement puis de présenter un pass sanitaire. Il a traité le serveur de "collabo". "Une heure après, on a vu sur Twitter qu'on s'était fait taper sur la tête, raconte un serveur de Il Parasole. Par la suite, on a aussi eu des problèmes sur notre ligne téléphonique, des messages inappropriés et des appels toutes les 5-10 minutes qui nous ont bloqué la ligne et qui nous ont empêchés de prendre les réservations."

Ce type de comportement inquiète les restaurateurs, comme Frédéric Bigot. "On aura une grosse perte. Ça nous fait perdre des clients. Et puis, au-delà de ça, ça va être compliqué avec les clients. Il faut vraiment être zen et ne pas s'énerver parce que sinon, ça devient compliqué."

"Des autotests encadrés"

Alors pour anticiper la baisse de la fréquentation des restaurants, la préfecture expérimente à Deauville depuis le 3 août des "autotests encadrés" par la Sécurité civile. Le résultat est délivré en 20 minutes et permet donc d'obtenir un pass sanitaire. "Il a pour objet de pouvoir apporter une réponse en terme de dépistage à ceux qui décident de manière impromptue d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant, précise Philippe Court, le préfet du Calvados. Nous allons donc le déployer dans les endroits où une forte densité de restaurants et de bars." Le dispositif doit concerner plusieurs villes du département à partir de mardi 10 août.