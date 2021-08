Pass sanitaire : à Nancy, les opposants prêts à se confronter à l'extension du dispositif

Quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire en France et à Nancy. Entre 1700, selon la police et près de 3000 manifestants, selon les organisateurs, ont arpenté les rues nancéiennes. Un cortège qui a une nouvelle fois évité une partie du centre-ville et le secteur Stanislas.

Manifestation qui survient quelques jours après la validation par le Conseil Constitutionnel de la loi rendant obligatoire dès ce lundi le pass sanitaire dans de nombreux lieux et portant aussi sur l'obligation vaccinale des soignants pour le 15 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je sens que le couperet arrive, mais il va bien y avoir des grèves

Face à cette proche échéance les manifestants du cortège nancéiens restent pourtant déterminés. Leurs vies risquent de changer dès lundi, mais ils sont prêts affirme Anne, cette farouche opposante se dit résistante "il faut être fort mentalement, dans son cœur et ses valeurs, on bafoue nos liberté" lâche-t-elle dans un sanglot de colère. Interrogée sur son avenir professionnel, étant concernée par la mesure, elle sent que "le couperet arrive" et compte sur une mobilisation de la rue : "il va bien y avoir des grèves, les salariés ont des droits !"

Le cortège s'est arrêté devant l'hôpital central de Nancy pour "saluer le personnel soignant" © Radio France - Léo Limon

De son côté Nathan, sans emploi, recherche du travail mais il va désormais orienter ses recherches vers des secteurs où le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour les salariés et il est prêt à se priver de loisirs "je me contenterai de faire mes courses dans les petits commerces" explique-t-il.

Une détermination partagée par Jean-François : "je ne ferai pas vacciner, je n'irai plus dans les café ni les restaurants. J'applique simplement la loi même si elle est absurde. Et ça ne va pas m'empêcher de vivre".

A ses côtés, son amie Jocelyne également opposante au pass sanitaire a fini par franchir le cap et à se faire vacciner après "avoir reculé plusieurs fois, j'y suis finalement allée mais je me suis forcée". Elle souhaite avoir dit-elle "une vie à peu près normale", notamment pour pouvoir voyager sans pour autant être rassurée sur ce vaccin dont elle craint des effets secondaires.