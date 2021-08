Pass sanitaire pour les mineurs : près de Rennes, la situation complexe des clubs sportifs amateurs

À partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les adolescents de plus de 12 ans. Les clubs de sport amateurs se préparent. Au CO Pacé football, à l'ouest de Rennes, certains joueurs préfèrent arrêter le foot plutôt que de se faire vacciner.

Le pass sanitaire pour les plus de 12 ans sera obligatoire à partir du 30 septembre. À quelques jours de la rentrée sportive, les clubs de sport amateurs se préparent. À Pacé, à l'ouest de Rennes, au CO Pacé football les inscriptions ont commencé depuis juin dernier. Deux tiers des licenciés se réinscrivent pour la saison prochaine, une dizaine de familles refuse de faire vacciner leur enfant.

Dans l'équipe des U18, la catégorie des moins de 18 ans, quatre joueurs ne veulent pas se faire vacciner. Cela bouscule l'organisation du club selon Théo, un entraîneur. "Quatre joueurs sur une équipe de 11, c'est énorme. S'ils ne se réinscrivent pas, ça va être compliqué. Ça va pénaliser leurs coéquipiers et puis peut-être qu'on va devoir faire monter des jeunes des catégories en dessous mais ça ne résout pas le problème".

Ça me fait de la peine que mon père soit prêt à arrêter de m'encourager. - Vine, 16 ans

Les membres du club et les coéquipiers vont essayer de discuter avec eux. "Ce sont des bons joueurs. Ils sont prêts à arrêter leur passion ! s'étonne Théo l'entraîneur. Le fait de signer dans un club ça leur permet de faire de la compétition, s'ils arrêtent cela va vraiment leur manquer, ce sont des mordus !"

Le co-président du CO Pacé football, Mickaël Cochet est aussi surpris par leur décision. "Ça nous attriste que certains arrêtent à cause du pass sanitaire. Ça nous embête, mais on a quand même beaucoup souffert ces 18 derniers mois sans les compétitions. Si le pass sanitaire est la condition pour reprendre, on l'accepte. On espère retrouver une pratique comme celle d'avant la pandémie."

Des familles en désaccord

Les familles se divisent autour de la question de la vaccination. Assis en haut des gradins, Eddy regarde son fils s'entraîner. Ce papa est contre les vaccins anti-Covid. Il est prêt à arrêter de venir encourager son fils. "Je le déposerai à l'entraînement et puis je retournerai à la maison faire autre chose. Je l'ai toujours suivi, maintenant il est grand ça lui permettra de prendre de l'autonomie. À 16 ans, il peut se débrouiller tout seul".

Son fils, Vine, s'est fait vacciner avec son frère et sa mère. Il veut pouvoir continuer à faire des activités et venir au foot. "Ça me fait de la peine qu'il soit prêt à ne plus venir me voir. Mon père c'est ma force. Si on veut sortir en famille, aller au restaurant, au cinéma, il devra se faire tester, c'est moins pratique."

Le club n'est pas encore en danger

Une dizaine de familles s'opposent à la vaccination. Elles menacent de ne pas inscrire leur enfant à la rentrée sportive. Pour le co-président du CO Pacé, Mickaël Cochet, ces abandons ne mettent pas encore en danger le club. "Si on était amené à perdre un nombre important de licenciés et surtout de façon durable, l'un des emplois pourrait être menacé". Pour l'heure, pas d'inquiétude. Les deux tiers des licenciés se sont réinscris pour la saison 2021-2022.

Erwan Galesne, le président du cercle Paul Bert, à Rennes, appréhende la rentrée. "L'année dernière nous avons perdu entre 30 et 40 % de licenciés chez les adultes en loisirs. On se demande comment les parents vont réagir au pass sanitaire pour les plus de 12 ans à la fin du mois de septembre".