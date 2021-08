Pass sanitaire au travail : une obligation parfois vécue comme une contrainte

Depuis ce lundi donc, les employés travaillant dans les restaurants, les bars, les lieux culturels, certains centres commerciaux où encore dans les transports pour les longs trajets, doivent présenter une preuve de vaccination, de rétablissement de la Covid-19 ou de test négatif. Dans le cas contraire, ils devront être suspendus, sans salaire, au moins jusqu'à la fin novembre, ou alors être transférés sur un autre poste où le sésame n'est pas exigé.

On est en pénurie de main d'œuvre, on est très embêtés

Si elle ferme les yeux, c’est l'entreprise qui s'expose à de lourdes sanctions. « Une contrainte de plus », estime Benoît Chaudron. Il est le propriétaire de deux complexes hôteliers à Ajaccio, le Marina Viva et le Campo Dell’oro. Il gère 260 employés. "Cela nous rajoute du travail. Il a fallu d'abord recevoir tous les employés, un par un, parce que chaque cas est unique. Il a fallu faire de l'info pour la vaccination, mais c'est un choix personnel... On est déjà en pénurie de main d'œuvre, on est très embêtés".

Cette obligation s’applique aussi dans les entreprises de transport pour les longs trajets. Les compagnies, aériennes et maritimes essentiellement, ont dû préparer le terrain en amont, au vu du nombre important de salariés. C’est le cas de la Corsica Linea où travaillent en moyenne près de 1200 salariés, dont 90% - les personnels navigants - en contact avec le public, et donc concernés par la présentation du pass sanitaire. Pour Pasquine Albertini, directrice de la communication, ce cap a pu être franchi sans encombre et surtout sans problèmes sociaux, grâce à un dialogue permanent.