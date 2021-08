Pass sanitaire : aucun centre commercial concerné en Gironde pour l'instant

La préfecture de la Gironde annonce que, dans l'immédiat, au vu de la situation sanitaire dans notre département, aucun centre commercial de plus de 20 000 m2 ne devra demander le pass sanitaire à ses clients. Le port du masque et les gestes barrières doivent en revanche être respectés.

Les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carré peuvent être soumis au pass sanitaire, à compter de ce lundi 9 août, sur décision du préfet. En Gironde, ils sont une dizaine à être potentiellement concernés.

Mais au vu de la situation sanitaire et épidémique et parce que le mois d'août n'est pas le mois où la fréquentation est la plus forte , la préfecture de la Gironde a décidé de ne pas le demander, "dans l'immédiat". Une situation qui pourrait évoluer dans les prochains jours.

Le taux d'incidence en Gironde était vendredi de 298 cas pour 100 000 habitants, en légère baisse depuis quelques jours.