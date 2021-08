Pass sanitaire : Bernadette, "la seule de la famille à ne pas être vaccinée, mais chacun fait son choix !"

Sans pass sanitaire, Bernadette Garcia ne sait pas si elle pourra aller voir la pièce de théâtre où doit l'emmener sa voisine du dessus, à Nay, ce vendredi soir. Peu importe. "Vous pensez vraiment que ma santé a moins de valeur qu'un film, qu'une pièce de théâtre ou qu'un restaurant ? Non ! Chacun est maître de sa santé. Quand la santé n'y est plus, plus rien n'est là", s'emporte la Paloise de 61 ans, qui dit ressentir une "grande colère en [elle], même si [elle] parle doucement".

Peut-être que si j'avais posé la question de la vaccination à mon médecin traitant, elle aurait cherché à me convaincre de le faire. Mais je ne l'ai pas fait et elle a respecté mon choix.

Bernadette Garcia

Pour l'ancienne conseillère en immobilier - qui a arrêté de travailler pour s'occuper de ses parents en fin de vie il y a quelques années et est aujourd'hui à la recherche d'un emploi, à six mois de la retraite - l'injonction à la vaccination "fait écho" avec le drame qu'elle a vécu il y a des années. "J'ai perdu ma fille de 24 ans, enceinte et à quelques jours du terme, parce qu'une gynécologue a pensé qu'elle était douillette alors qu'elle faisait une occlusion intestinale", résume la sexagénaire, qui a toujours été "très famille". "Moi, je connaissais ses antécédents, j'ai demandé si elle n'était pas en train de faire une occlusion intestinale. On m'a répondu que non."

Bernadette Garcia est la seule de sa famille, avec son fils, à ne pas être vaccinée. Sa soeur s'inquiète qu'elle ne le soit pas ; elle s'inquiète que sa soeur le soit. Elle a fait part de son choix à son médecin traitant, sans lui demander son avis de spécialiste. "Peut-être que si je lui avais posé la question elle aurait cherché à me convaincre, mais je ne l'ai pas fait et elle a respecté mon choix".

Le gouvernement se soucie plus de son propre intérêt ou de celui d'un petit groupe de personnes, que de la santé des Français.

Bernadette Garcia

L'ancienne militante à la CFTC (confédération française des travailleurs chrétiens) ne descend pas seulement dans la rue - à l'occasion, quand elle n'est pas en cure - pour dire non à l'extension du pass sanitaire. "Je manifeste également contre la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites, et puis pour demander plus de moyens aux services de santé". Selon elle le gouvernement "se soucie plus de son propre intérêt ou de celui d'un petit groupe de personnes, que de la santé des Français. Pourtant, personne n'est au-dessus de personne. Sauf Dieu. Pour moi qui suis croyante il n'y a qu'un seul Dieu, au-dessus de tout. Comment peuvent-ils dire « vous ne craignez rien alors qu'il n'y a aucun recul » ?"

Bernadette Garcia, qui aime beaucoup le cinéma, est prête à regarder des films sur sa télévision ou son ordinateur, avec son chien Angel, plutôt qu'à céder au pass sanitaire.