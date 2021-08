Ce lundi 9 août 2021, l'extension du pass sanitaire entre en vigueur. Les cafés, bars et restaurants sont concernés. À Montpellier, les professionnels s'apprêtent à improviser les premiers jours. Les clients sont prêts, entre acceptation et boycott du nouvel outil de lutte contre le Covid-19.

Pass sanitaire dans les cafés, bars et restaurants : "Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre"

Dans plusieurs villes, comme à Mauguio ou à Béziers, certains bars, cafés et restaurants ont ajouté des barrières pour délimiter leur terrasse et appliquer le pass sanitaire plus facilement.

À partir de ce lundi 9 août 2021, et au moins jusqu'au 15 novembre prochain, le pass sanitaire est étendu. Il devient notamment obligatoire pour prendre des transports en commun pour de longues distances, entrer dans des établissements de santé ou profiter des cafés, bars et restaurants, en salle ou en terrasse.

Les clients : entre acceptation et boycott

À Montpellier, les clients de ces cafés, bars et restaurants sont prêts. Thanh est attablée à la terrasse du Café Le Petit Nice, situé sur la place Saint-Lazare. La jeune fille de 26 ans et ses amis viennent de commander de quoi petit-déjeuner. "Pour l'instant, je ne trouve pas que ça soit si compliqué", juge celle qui est vaccinée et détentrice du précieux pass sanitaire. Selon elle, le gouvernement a pris la bonne décision. "Il faut qu'on apprenne à vivre avec le Covid-19, poursuit-elle. Et, pour moi, ça serait difficile de ne plus pouvoir, une nouvelle fois, profiter de ces lieux où se tissent les liens sociaux."

Pour Chloé, venue avec son Papa, il suffit de s'organiser. "C'est vrai qu'il faut faire attention à avoir de la batterie sur son téléphone, estime l'étudiante en santé. C'est peut-être plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de smartphone... Mais bon, il suffit d'avoir un double du pass sanitaire en version papier."

À l'inverse, certains sont venus à la veille de l'extension du pass sanitaire pour profiter d'un dernier café en terrasse. C'est le cas de Victor, un retraité qui surnomme le Café Le Petit Nice "le QG". "Je suis vacciné mais je n'utiliserai pas mon pass sanitaire, dit-il avec un sourire. Par principe, car c'est une atteinte à ma liberté. Et aussi pour une raison pratique. Si un Ministère de l'Intérieur peut être piraté, j'imagine qu'un café peut aussi l'être."

Je ne sais pas encore trop comment on va s'y prendre - Audrey, cogérante du Auden Healthy Café

De l'autre côté du comptoir, les professionnels s'apprêtent à improviser pendant la première semaine. "On va utiliser l'application pour scanner les QR Codes mais j'avoue que je ne sais pas trop comment ça marche, rit Audrey, cogérante du Auden Healthy Café. C'est mon collègue qui s'occupe de ça." À Tartine et Sac-à-Dos, Anaïs ne passera pas par le numérique. "On ne veut pas utiliser nos portables personnelles, dit-elle. Alors on demandera juste aux clients de nous montrer leur pass sanitaire. Et si ce n'est pas assez lisible, ils n'entreront pas."

Au Café Le Petit Nice, les équipes vont utiliser une tablette pour scanner les QR Codes. Rien de très compliqué. Mais Erwan, l'un des serveurs, craint de s'y perdre. "La terrasse est ouverte, explique-t-il. Il y a beaucoup d'entrées. Il va falloir garder un œil partout." Au Bagel U, une chaîne dans laquelle travaille Sorenza, le dispositif est bien rôdé. "On va avoir un portable qui sera dédié aux pass sanitaires, détaille-t-elle. Ici, les clients commandent au comptoir. On leur demandera de présenter leur QR Code en même temps."

