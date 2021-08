Pass sanitaire : ce que l'on risque si on ne respecte pas l'obligation dans certains lieux

Depuis ce lundi 9 août et jusqu'au 15 novembre, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire pour boire son café en terrasse, prendre le train ou encore voyager en avion. Le gouvernement a promis "une semaine de rodage" pour laisser le temps aux établissements qui contrôlent de s'adapter. Ensuite, si cette obligation n'est pas respectée, des sanctions seront appliquées.

Ces sanctions pénales sont inscrites dans la loi du 5 août. Elles ont été présentées par le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti dans une dépêche adressée aux procureurs de la République et que franceinfo a pu consulter.

Les sanctions pénales prévues par la loi

En cas de présentation d'un pass frauduleux

La méconnaissance de l'obligation de présenter le pass sanitaire, le fait de présenter un pass sanitaire appartenant à quelqu'un d'autre et le fait de proposer à quelqu'un d'autre d'utiliser son pass sont passibles d'une contravention de 4ème classe, soit 135 euros forfaitaires et potentiellement jusqu'à 750 euros, lors d'une première infraction. L'amende monte à 200 euros forfaitaires et jusqu'à 1.500 euros en cas de deuxième infraction. La sanction peut monter jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende pour trois infractions en moins de 30 jours, assortis d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une suspension du permis de conduire.

En cas de manquement au contrôle

Concernant le contrôle du pass sanitaire, l'exploitant de service de transport qui ne le fait pas risque d'écoper d'une amende de 1.000 euros, voire 1.500 euros, et un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amendes si plus de trois violations sont constatées dans un délai de 30 jours.

Le responsable d'un événement ou d'un lieu inclus dans la loi risque d'être mis en demeure de se conformer à la loi et, s'il ne le fait pas, risque la fermeture administrative. Au-delà de trois infractions, il risque aussi un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende. La constatation de l'infraction portera sur une séquence entière. Par exemple, si un restaurateur ne contrôle pas le pass de ses clients, il commet une infraction pour le repas concerné, mais pas une infraction par client.

En cas d'abus du pass sanitaire

La loi punit d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros le fait de conserver des documents relatifs au pass, leur réutilisation à d'autres fins, mais aussi le fait d'exiger un pass sanitaire dans des lieux qui ne sont pas prévus par la loi.

En cas de violences sur les personnes chargées du contrôle et de dégradation

Par ailleurs, la loi créé deux circonstances aggravantes : "les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du pass sanitaire" sont réprimées comme les violences sur les personnes chargées d'une mission de service public et "la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à la vaccination" est punie de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

En cas de non vaccination des professionnels concernés

Quant aux professionnels de santé, aux personnels des hôpitaux ou bénévoles auprès des personnes fragiles qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, ils risquent d'écoper d'une amende de 135 euros, voire 750 euros, dès la première infraction constatée, puis 200 à 1.500 euros à la deuxième infraction, et six mois de prison et 3.750 euros d'amende ensuite.

Pour rappel, ces professionnels ont jusqu'au 15 septembre pour justifier de l'administration d'au moins une des doses et jusqu'au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet. À partir du 15 septembre, les non-vaccinés s'exposent également jusqu'à une "suspension du contrat de travail" et ne seront donc plus rémunérés.