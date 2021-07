Pass sanitaire : ce qui change en Alsace ce mercredi 21 juillet

À partir de ce mercredi, le pass sanitaire est obligatoire pour tous les lieux rassemblant plus de 50 personnes pour des "activités culturelles, ludiques, sportives ou festives". On fait le point sur ce qui change en Alsace.

Ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire s'applique dans tous les lieux de loisir et de culture rassemblant plus de 50 personnes et ce, dès 12 ans. Les cinémas, les musées et les théâtres sont entre autres concernés. Nouvelles règles en vigueur, période de souplesse et exceptions, on fait le point en Alsace.

Dans les cinémas

Les cinémas alsaciens ne sont pas tous sur la même ligne : dans certains, comme au Vox à Strasbourg ou au Trèfle à Dorlisheim, "on passe au 100% pass sanitaire dès ce mercredi" explique Eva Letzgus, co-gérante du cinéma. "On ne veut surtout pas reconfiner, refermer et nous voulons que les gens se sentent en sécurité" ajoute-t-elle.

D'autres décident de faire un mix entre le pass sanitaire et la mise en place d'une jauge fixée à moins de 50 personnes. Aux cinémas Star de Strasbourg, seules les séances entre 16h30 et 20h30, où il y a plus de monde, seront soumises au pass sanitaire. Pour tous les films qui commencent avant ou après cette tranche horaire, une jauge limite l'entrée à 49 spectateurs.

Au cinéma strasbourgeois de l'Odyssée, "nous accueilleront les personnes sans pass sanitaire jusqu'au 31 juillet" explique Faruk Gunaltay, le directeur, "et si lors d'une séance, tous les spectateurs ont le pass sanitaire, le masque pourra être enlevé." Un fonctionnement hybride pour accueillir "tout le monde" explique-t-il.

Dans les musées

Les musées non plus ne sont pas tous alignés. A Mulhouse, la Kunsthalle et les musées municipaux décident d'appliquer la jauge limitée à 49 personnes en même temps et de ne pas demander le pass sanitaire. En revanche, il devient obligatoire au musée du Train, qui annonce par conséquent la fin du port du masque dans ses locaux.

La ville de Colmar de son côté annonce l'obligation du pass sanitaire dans l'ensemble de ses établissements culturels et sportifs. Il en va de même pour le musée Unterlinden.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À Strasbourg, le musée du Vodou se prononce pour la jauge au lieu du pass sanitaire car "en temps normal, nous accueillons environ 30 à 40 visiteurs par tranche horaire" précise un communiqué. Dans les musées municipaux, la question n'est toujours pas tranchée ce mardi soir.

Au théâtre

Au Théâtre national de Strasbourg, le pass sanitaire sera désormais obligatoire pour tous les évènements de plus de 50 personnes, mais il ne sera pas demandé pour ceux qui sont plus réduits ou en extérieur.