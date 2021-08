Voyage en bus : à la gare routière de Bordeaux, "C'est compliqué de contrôler le billet et le pass sanitaire"

Sur le parking, de nombreux jeunes attendent le bus pour Paris, avec leur pass sanitaire sur smartphone ou sur papier. "J'ai fait un test car pour l'instant je n'ai qu'une dose de vaccin", détaille Mickael. "Je pensais qu'il y aurait davantage de délai avant la mise en place du pass, je n'ai pas eu le temps de faire les deux doses." La plupart des jeunes présents sont dans le même cas que lui. "Je reprends le train le week-end prochain, je devrai refaire un test à ce moment-là", souffle Thomas, 18 ans.

Contrôle systématique

Il y a aussi ceux qui misent sur la tolérance des équipes de Flixbus, comme cet homme venu sans pass sanitaire : "Je pense que ça va passer, je compte sur la bienveillance du conducteur et puis surtout, j'ai payé mon billet." Pourtant, à l'arrivée du bus, il renonce vite. Les deux chauffeurs contrôlent tous les passagers. Et sans justificatif, pas le droit de monter à bord.

L'exercice n'est pas évident pour les conducteurs : "Parfois on a du mal à scanner le QR code" explique Mario. "C'est compliqué, on prend du retard, on doit contrôler à la fois le billet et le pass." Alors ça bouchonne un peu à l'entrée du bus, mais l'ambiance est très calme. "Pour l'instant, personne ne râle."

"Pas eu le temps de faire un test"

Il y a quand même des mécontents. Un peu plus loin sur le parking, Benjamin regrette de ne pas avoir pu monter dans le bus direction Nantes. "J'ai terminé hier deux semaines de boulot en colonie de vacances, je n'ai pas eu le temps de me faire vacciner ni de faire un test en revenant." Il a donc réservé un covoiturage en urgence pour se rendre en Loire-Atlantique, où il doit se faire vacciner demain.

Contactée, la compagnie Flixbus explique que les remboursement des billets pour ces personnes refusées à l'entrée des bus se feront au cas par cas : "Il y aura une certaine tolérance les premiers jours, mais nous serons aussi stricts car la mise en place du pass sanitaire avait été annoncée. Les gens doivent être au courant des documents à fournir lorsqu'ils voyagent."