Pass sanitaire : dans les cafés de Valence, "c'est déjà très compliqué !"

Ce lundi matin, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le centre-ville de Valence. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour consommer, en terrasse comme en intérieur, mais le gouvernement a annoncé que les professionnels des bars, cafés et de la restauration auront une semaine de rodage pour "se l'approprier". Résultat : dans les rues valentinoises, on peut très bien se faire contrôler dans un café mais pas dans celui d'en face.

Refuser des clients

Certains établissements sont déjà assez stricts : sans pass, pas de café. "On a déjà dû refuser deux personnes sur la vingtaine de clients qu'on a reçu ce matin", raconte la serveuse du café Victor Hugo où on a commencé dès la semaine dernière à rappeler aux clients qu'il faudra présenter un pass. "On a pas mal de réguliers qui nous ont dit qu'ils ne reviendront pas", regrette le patron. Mais ceux qui sont présents restent philosophes : "Il faut juste y penser, ça va rentrer dans la vie de tous les jours", constate un habitué, attablé devant son café et son journal.

Au Grand Café, sur le boulevard Bancel, "c'est déjà très compliqué", remarque-t-on parmi le personnel. "On perd énormément de temps, entre ceux qui cherchent leur pass sur le téléphone, ceux qui l'ont oublié chez eux, et les photocopies qu'on n'arrive pas à scanner. Le temps qu'on vérifie, d'autres clients s'installent sans qu'on les voie... Il faut avoir deux cerveaux !" Le matin, l'affluence reste gérable, mais le personnel redoute surtout les services du midi et du soir, qui brassent plus de monde.

Tolérance d'une semaine

Dans d'autres établissements, on est moins regardant. "Franchement, je ne me vois pas embêter les gens qui viennent tout les matins prendre leur petit café avec ça, explique un serveur. Ce n'est pas mon rôle de faire le boulot de la police." Côté clients, le sujet anime les conversations. Un habitué apostrophe le gérant en lui tendant son téléphone : "Eh alors, tu ne me demandes pas mon pass ?" Avant de souffler : "De toute façon, on n'y comprend plus rien. Un coup on est en sécurité en terrasse, un coup on ne l'est plus..."

Même point de vue quelques rues plus loin : "J'ai encore des membres de mon équipe qui ne sont pas vaccinés, raconte un autre gérant. Alors je trouve ça hypocrite de l'exiger des clients. Pour l'instant, je ne leur demande rien, et puis on verra bien." Il conseille quand même à ses clients d'avoir leur pass sanitaire sur eux, pour le présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre. Beaucoup de professionnels valentinois misent sur la semaine de "rodage" autorisée par le gouvernement pour faire de la pédagogie auprès des clients et permettre la mise en place progressive du pass sanitaire.