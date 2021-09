Pass sanitaire dans les centres-commerciaux : "Il y a eu entre 30 et 40% de baisse de fréquentation"

C'est une bonne nouvelle pour les grands magasins et les centres-commerciaux de la Loire. L'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée est abrogée à partir de ce mercredi. Dans notre département, six structures étaient concernées.

Le taux d'incidence est en baisse dans la Loire et la préfecture décide d'assouplir les règles en vigueur. Dès ce mercredi, il ne sera plus obligatoire de présenter un pass sanitaire à l'entrée des six centres-commerciaux et magasins de plus de 20 000 mètres carrés. "C'est une très bonne nouvelle", réagit ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire Simon Bachelet, directeur de l'espace Monthieu à Saint-Étienne, concerné par cette mesure depuis le 16 août.

Une jauge plutôt que le pass

"L'instauration de ce pass mettait en place une forme de concurrence déloyale très importante entre les centres soumis à la mesure et d'autres pôles commerciaux qui ne faisaient face à aucune contrainte et donc l'accès à nos centres était devenu plus compliqué." Selon le directeur, la fréquentation a baissé de 30 à 40% pendant ces trois semaines de mise en place du pass.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les dirigeants de l'espace Monthieu avaient attaqué cet arrêté de la préfecture devant le tribunal administratif de Lyon. "Cela nous permettait de lancer un signal d'alerte aux autorités compétentes", explique Simon Bachelet. "C'est sûr qu'il va y avoir des impacts économiques dans les semaines à venir. Nous aurions plutôt aimé une jauge, comme nous avions eu lors des confinements, c'était un système plus égalitaire."

Plus de pass non plus pour les salariés

La galerie de Monthieu avait recruté cinq agents pour contrôler ces pass sanitaire, ils étaient en contrat jusqu'au 30 septembre. Des contrats qui seront donc écourtés après cette décision de la préfecture. Bien entendu, si le pass sanitaire n'est plus obligatoire pour les clients, il ne l'est plus non plus pour les salariés qui travaillent dans les galeries marchandes de ces centres-commerciaux.