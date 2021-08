Pass sanitaire dans les centres commerciaux : les établissements concernés chez nous

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce mercredi une série de mesures pour tenter d'endiguer la 4e vague. Les centres commerciaux de plus de 20.000 m² dans les territoires les plus touchés vont devoir imposer le pass sanitaire.

Les centres de plus de 20 000m² sont concernés

Le pass sanitaire va bel et bien être obligatoire dans les grands centres commerciaux. Après avoir tergiversé et laissé l'appréciation aux préfets, le gouvernement change de stratégie. Désormais, tous les centres de plus de 20.000m² devront l'imposer, si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants dans leur département. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi, Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement.

Neuf centres concernés en Haute-Garonne

Chez nous, tous les départements sont concernés avec un taux d'incidence supérieur à 200. Mais au final, cette nouvelle mesure ne va toucher que la région toulousaine. Il n'y a pas de centres commerciaux de plus de 20.000 m² en Aveyron, dans le Lot, le Tarn, le Tarn et Garonne, l'Ariège et le Gers.

En Haute-Garonne, neuf centres pourraient être concernés. Une concertation avait déjà été engagée avec la préfecture en vue de la mise en place d'un pass sanitaire à l'entrée. Il s'agit des centres de :