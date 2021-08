Pass sanitaire dès 12 ans dans les clubs sportifs : la peur de perdre des licenciés au BMX Issoire

Reprise ensoleillée en cette fin de mois d'août pour le BMX Issoire. Au bord de la piste, Christophe Albaret, le président du club s'entraîne, téléphone en main. A partir de la semaine prochaine, il va devoir contrôler les pass sanitaires des personnes majeures qui viendront sur place, mesure qui s'appliquera aux plus de 12 ans à partir du 30 septembre. "On est un lieu qui accueil du public, en extérieur, mais on est quand même soumis à la réglementation."

Une difficulté de plus en cette rentrée, déjà en terme d'organisation. "On est des bénévoles, on travaille, [...] ça fait une surcharge, on va être obligé d'être là et le plus gros du problème, c'est de faire passer le message."

Des familles compréhensives et résignées

Un message qui a l'air de plutôt bien passer auprès des parents installés au bord de la piste. "Pour moi rien de choquant", assure cette maman. "On est déjà tous vaccinés, mon enfant y compris", ajoute une autre, "ça ne nous a pas trop surpris." Beaucoup sont résignés, comme cette maman dont le fils aura 12 ans en janvier, "il sera obligé de se faire vacciner pour venir aux entraînements." De quoi interroger ce papa qui n'a pas hésité à se faire vacciner lui, mais pour les enfants, "ils sont pas vraiment à risque, mais on est quand même obligé de les faire vacciner pour qu'ils puissent continuer leurs activités, c'est un peu dommage." Cet autre père, non vacciné, prend les choses avec philosophie, "eh bien je resterai derrière le portail", plaisante-t-il. "Pour des sports d'extérieur, je ne vois pas bien l'intérêt, mais bon..."

Des contradictions difficiles à comprendre

Dubitatif aussi, l'entraîneur du BMX Issoire, Patrice Durand : "On pratique en plein air, c'est un sport individuel, on est casqué, ganté, chacun a son propre matériel, on est pas le sport le plus concerné par la Covid." Et l'encadrant d'ajouter, "quand on voit qu'un enseignant peut ne pas être vacciné, alors que c'est en salle et nous on nous impose ça..." Incompréhension partagée par certaines familles reconnaît le président du club : "Elles nous demandent pourquoi les jeunes peuvent aller à l'école sans pass sanitaire, faire du sport à l'école sans pass sanitaire, et chez nous il en faut un."

Les consignes du ministère des sports sont pourtant claires : le pass sanitaire s'applique à tous les sports, sauf à l'école, en milieu universitaire et dans les formations professionnelles.

Inquiétude partagée par les autres sports

"Oui, on a peur de perdre des licenciés", reconnaît le président du BMX Issoire, Christophe Albaret qui déploie des trésors de pédagogie auprès des familles et des bénévoles. "Je veux qu'ils comprennent surtout que c'est pas le club qui a décidé, que c'est national." Sur ce complexe sportif d'Issoire, l'inquiétude, en tout cas, est générale. "On a discuté avec d'autres sports, comme le foot, qui a appliqué lui aussi la règle. Ce week-end par exemple, ils organisent une manifestation, eh bien ils perdent deux, trois bénévoles à cause de ça." Le BMX Issoire, lui, compte 150 licenciés et espère qu'un maximum re-signera en cette rentrée.