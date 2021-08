"On n'a pas le personnel pour" : le contrôle du pass sanitaire complexifie l'organisation des Ehpad

Depuis une semaine, le pass sanitaire est exigé dans un certain nombre de lieux comme les restaurants, bars, cafés mais aussi les hôpitaux et les Ehpad. Après une semaine d'expérimentation, les établissements sont rôdés cependant, l'organisation est loin d'être évidente.

À l'Ehpad Mas Rome à Limoges, une table siège depuis une semaine devant l'entrée de l'établissement. Juste derrière, un smartphone à la main, Marie-Hélène attend les visiteurs. _"Je fais décliner l'identité des gens et je regarde si ce sont des habitués. Je demande ensuite leur pass sanitaire". C_ette retraité vient bénévolement contrôler les pass, obligatoire depuis une semaine afin d'entrer dans un hôpital ou une maison de retraite.

Un manque de personnel à combler

Une épine en moins dans le pied de la directrice, Annie Montayaud. Après une semaine de mise en application, les équipes sont rodées néanmoins, l'organisation n'en est pas moins complexe. "Cela prend un temps infini d'être présent, de contrôler nos personnels, contrôler les visiteurs, contrôler tous les intervenants extérieurs. On n'a pas le personnel pour. Comment fait-on le week end ? _Comment fait-on le soir après 17h30 ?_" s'interroge la directrice.

Je ne peux pas demander à une infirmière de se poster derrière la porte et de contrôler les gens qui entrent" - La directrice de l'Ehpad Mas Rome

"On n'est pas censé fermer notre établissement mais, si on n'a personne pour contrôler... Je ne peux pas demander à une infirmière de se poster derrière la porte et de contrôler les gens qui entrent. Son travail, il est auprès des résidents. On a des agents qui sont habilités à contrôler. J'en fais partie. Mes secrétaires en font partie, mais je dirais qud l'on a du travail."

ECOUTEZ - Annie Montayaud, la directrice de l'Ehpad Mas Rome à Limoges Copier

Etant donné la situation, Annie Montayaud s'estime donc chanceuse de pouvoir compter sur certaines familles qui acceptent bénévolement de prêter main forte pour le contrôle des pass. "Elle ont tout à fait conscience du manque de personnel dédiée à cette tâche."

Des familles globalement compréhensives

Présente à l'entrée, Marie-Hélène est donc la première personne en contact avec les familles au moment du contrôle. Globalement, depuis une semaine, tout se passe très bien. Les visiteurs sont compréhensifs et pratiquement tous en règle.

Cependant, il y a toujours des exceptions. "Une dame qui n'avait pas de pass _a dit que ce n'était pas normal et que sa mère n'était pas en prison_, donc elle voulait sortir sa mère. Après renseignements pris, elle n'a pas eu le droit de rentrer dans la résidence, mais sa maman a eu le droit de sortir voir la fille".

L'Ehpad Mas Rome est l'un des quatre établissements gérés par le CCAS de Limoges. Il compte 86 résidents.