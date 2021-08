Pass sanitaire dans les trains : avis plutôt mitigés pour les voyageurs en gare de Fleury-les-Aubrais

Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les trains longue distance, comme les TGV, les Intercités et les trains internationaux au départ de la France. Pour les usagers de la SNCF, montrer son pass aux contrôleurs sera une nouvelle habitude à prendre.

L'élargissement du pass sanitaire concerne uniquement les trains longue distance comme les TGV et Intercités, mais ne s'applique pas dans les TER.

En gare de Fleury-les-Aubrais, les voyageurs sont prêts pour l'élargissement du pass sanitaire aux longs trajets en train. Qu'ils accueillent la nouvelle à bras ouverts, ou qu'ils soient résignés, chacun a déjà pris ses dispositions.

Ça me rassure - Caroline, voyageuse venue de Toulouse

"Rassurée", c'est le terme choisi par Caroline, voyageuse en train pour ses vacances. "Je trouve que c'est une excellente mesure, ça me rassure de savoir que les autres voyageurs ont un pass sanitaire, que ce soit un vaccin ou un test négatif."

Angelina, elle, est un peu moins positive. "On suit le mouvement, on fait ce qu'il faut faire pour respecter la loi", explique-t-elle en descendant de l'Intercités qui l'a amenée à Orléans pour quelques jours. Avec son fils, elle a reçu deux doses de vaccin et a donc un pass sanitaire valide.

Mathis, lui aussi a ses deux doses de vaccin. "Pour moi ça ne va rien changer", s'enthousiasme-t-il. Mais pour lui, la mesure n'est pas forcément utile. "Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il suffit de porter le masque ou de se faire tester. Cette mesure va juste empêcher à certains de se déplacer."

C'est un peu compliqué - Manon, 20 ans

Ce n'est pas le cas Manon, 20 ans, et ses amis. Originaires de la région parisienne, ils font l'aller-retour presque tous les week-end dans la région de l'Ailier où se trouve leur école. Les quatre amis ont déjà prévu de se faire vacciner, mais en attendant d'avoir leurs deux doses, ils devront se faire tester avant de prendre le train.

"Faire un test PCR ou antigénique tous les week-end, c'est un peu compliqué", regrette Manon sous le regard approbateur de ses amis. "Mais si on doit le faire pour rentrer chez nous, on n'a pas trop le choix."

Je vais privilégier la voiture plutôt que le train - Yannis, 20 ans

Même résignation du côté de Yannis, son ami, qui est peu plus frileux à l'idée de se faire vacciner. "C'est simple, on sait qu'on va tous y passer." Mais il a déjà trouvé une alternative pour se déplacer, sans avoir à toujours se faire dépister. "Je vais privilégier la voiture plutôt que le train."

A côté de lui, Tom sait déjà qu'il prendre moins le train. "Le week-end prochain on rentre que du samedi au dimanche, je ne vais pas remonter parce que je ne vais pas m'amuser à aller faire un test antigénique juste pour une journée à Paris".

En cas de contrôle SNCF lors du voyage, tout passager qui n'aurait pas de pass sanitaire valide (schéma vaccinal complet ou test négatif), risque une amende de 135 euros mais sera autorisé à poursuivre son voyage grâce au port du masque obligatoire.