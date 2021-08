Pass sanitaire : de nouvelles manifestations dans toute la France mais une mobilisation en baisse

Plus de 200 rassemblements ont de nouveau été organisés ce samedi 28 août pour protester contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale. A quelques jours de la rentrée, les manifestants étaient toujours présents mais moins nombreux que les samedis précédents.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau retrouvées ce samedi 28 août dans les rues partout en France pour dire leur opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire pour certaines professions. Il s'agit du septième week-end d'affilée de mobilisation dans toute la France mais les cortèges étaient moins garnis. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir dénombré près de 160.000 manifestants dans les 222 cortèges recensés contre plus de 175.000 manifestants samedi dernier et 237.000 le 7 août. Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé au moins 319.290 manifestants en France, contre 357.100 il y a une semaine.

Outre les quatre défilés parisiens qui ont réunit 14.500 personnes selon le ministère, les manifestations les plus importantes ont eu lieu à Montpellier (9.500 personnes) et Mulhouse (5.000). Selon les préfectures, ils étaient également 4.000 à Toulon et Annecy, 3.500 à Toulouse, 3.000 à Marseille et Lille, entre 2.500 et 5.500 à Avignon, 2.500 à Lyon et Bordeaux ou encore 2.000 à Grenoble et à Nancy.

Mobilisation contre les choix de l'exécutif

Ex-"gilets jaunes", militants "antivax", familles, membres de partis politiques d'extrême droite ou de syndicats, tenants des théories du complot ou simples opposants à Emmanuel Macron battent le pavé chaque samedi depuis juillet pour dénoncer les vaccins contre le Covid-19 et le pass sanitaire. Ce dernier a progressivement été étendu aux lieux de culture et de loisirs, puis aux cafés et restaurants et enfin à certains centres commerciaux depuis le 16 août. A partir de lundi, il s'imposera aux salariés des lieux où il est demandé aux clients. Les employés refusant de le présenter pourront voir leurs contrats de travail suspendus.

L'objectif de ces mesures est de freiner une épidémie qui a déjà causé plus de 114.000 décès en France, selon les autorités sanitaires. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, plus de 48 millions de Français (71% de la population) ont reçu au moins une injection de vaccin et 42,7 millions les deux doses prescrites.