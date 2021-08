Pass sanitaire : de nouvelles manifestations en France ce samedi pour le cinquième week-end de mobilisation

Plus de 250.000 personnes sont de nouveau attendues dans les rues de France ce samedi 14 août pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale de certaines professions. C'est le cinquième week-end de mobilisation. Les premiers rassemblements ont commencé ce matin.

Plus de 200 manifestations sont prévues partout en France [photo d'illustration].

Ils ne désarment pas : les opposants au pass sanitaire descendent de nouveau dans la rue ce samedi pour un cinquième week-end d'affilée d'actions. Plus de 200 manifestations sont prévues partout en France, cinq jours après l'extension du dispositif aux restaurants, cafés, bars et transports de longue distance. Dans une note adressée au gouvernement, le service central du renseignement territorial table sur une participation d'au moins 250.000 personnes, a appris franceinfo. Au creux de l'été, cette mobilisation rassemble chaque week-end un peu plus de manifestants. Ils étaient 237.000 samedi dernier, d'après le ministère de l'Intérieur, contre 114.000 lors des premiers rassemblements le 17 juillet.

Dans les cortèges se retrouvent des publics variés : des familles, des gilets jaunes, des soignants, des anti-vaccin, des membres de la mouvance complotiste ou encore des syndicats.

Plus de 200 manifestations prévues

Les premiers rassemblements ont commencé dès ce samedi matin, comme à Pau où plus de 2.000 manifestants sont rassemblés pour dire non au pass sanitaire. "Macron, ton pass, on n'en veut pas", peut-on notamment entendre dans le cortège.

En Dordogne, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à Périgueux. Une manifestation a également lieu à Mont-de-Marsan. Les participants sont réunis devant la préfecture des Landes.