Pass sanitaire début août : les restaurateurs attendent d'en savoir plus à Avignon

Le contrôle du pass sanitaire dans les bars et restaurants sera obligatoire dès le mois d'août. On attend des directives plus précises avant d'agir à Avignon.

Appliquer ou non le contrôle du pass sanitaire de la clientèle des bars et restaurants à partir du 1er août ? La question se pose encore à Avignon. "Pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. J'attends les directives pour savoir ce que je fais" assure le gérant de L'Opéra Café sur la place de l'horloge, Didier Quesnel. Si l'annonce faite par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier se confirme, "ce sera trop compliqué. Il y a des gens qui n'ont que quelques minutes pour boire un café. Mon personnel a déjà beaucoup de travail. Je ne peux pas lui demander, en plus, de contrôler les clients. C'est techniquement impossible" explique Didier Quesnel. Il considère aussi que "ce n'est pas mon métier. Je suis là pour accueillir et servir les gens, pas pour les contrôler."

Une fermeture plutôt qu'un contrôle des clients

Impossible de refuser ses clients non vaccinés pour Joseph Portoles qui tient la brasserie le Domus, Cours Jean Jaurès à Avignon, depuis quinze ans. "La plupart de mes clients sont des habitués. Je ne me vois pas refuser de leur servir le café parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Puis certains ne viendront plus." Joseph Portoles pense même à fermer son établissement au mois d'août : "quel intérêt j'ai de rester ici à ne rien faire ? La question de la rentabilité se pose." Lui et d'autres restaurateurs espèrent que les restrictions seront assouplies. Par exemple, en ne contrôlant que les clients qui consomment à l'intérieur ou en repoussant l'application de la mesure au mois de septembre.

Olivier Bertrand et Joseph Portoles de la brasserie Le Domus à Avignon. © Radio France - Morgane Guiomard